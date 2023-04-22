https://ria.ru/20230422/obstrel-1867039773.html

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами НАТО

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами НАТО - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк пятью снарядами НАТО

Украинские войска ночью обстреляли Куйбышевский район Донецка, было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T07:04

2023-04-22T07:04

2023-04-22T07:04

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли Куйбышевский район Донецка, было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 23.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230420/obstrel-1866726826.html

донецк

куйбышевский район

украина

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донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк