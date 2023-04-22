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Белый дом отреагировал на сообщения о роли Байдена в скандале с ноутбуком - РИА Новости, 22.04.2023
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19:07 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/noutbuk-1867115996.html
Белый дом отреагировал на сообщения о роли Байдена в скандале с ноутбуком
Белый дом отреагировал на сообщения о роли Байдена в скандале с ноутбуком - РИА Новости, 22.04.2023
Белый дом отреагировал на сообщения о роли Байдена в скандале с ноутбуком
Публикация юридическим комитетом палаты представителей конгресса США информации об участии госсекретаря Энтони Блинкена и предвыборного штаба президента Джо... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:07
2023-04-22T19:07
в мире
сша
россия
делавэр
энтони блинкен
хантер байден
центральное разведывательное управление (цру)
майкл морелл
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Публикация юридическим комитетом палаты представителей конгресса США информации об участии госсекретаря Энтони Блинкена и предвыборного штаба президента Джо Байдена в попытке замять историю с ноутбуком Хантера Байдена является вводящей в заблуждение выборочной утечкой, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс на своей странице в Twitter."Недавно опубликованная расшифровка юридического комитета палаты показывает, что это была в большой степени вводящая в заблуждение выборочная утечка", - написал он.Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником. Представитель Белого дома также обвинил председателя юридического комитета палаты представителей республиканца Джима Джордана в том, что тот стоит за утечкой информации и имеет "хорошо задокументированную историю" подобных утечек с целью манипулирования медиа в политических интересах своей партии. На этой неделе юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына. Законодатели ссылаются в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации". Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
https://ria.ru/20230421/biden-1867018183.html
https://ria.ru/20230413/deti-1864941463.html
сша
россия
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в мире, сша, россия, делавэр, энтони блинкен, хантер байден, центральное разведывательное управление (цру), майкл морелл, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Россия, Делавэр, Энтони Блинкен, Хантер Байден, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Майкл Морелл, Федеральное бюро расследований США
Белый дом отреагировал на сообщения о роли Байдена в скандале с ноутбуком

Белый дом: информация о роли штаба Байдена в скандале с ноутбуком вводит в заблуждение

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Публикация юридическим комитетом палаты представителей конгресса США информации об участии госсекретаря Энтони Блинкена и предвыборного штаба президента Джо Байдена в попытке замять историю с ноутбуком Хантера Байдена является вводящей в заблуждение выборочной утечкой, заявил представитель Белого дома Иан Сэмс на своей странице в Twitter.
"Недавно опубликованная расшифровка юридического комитета палаты показывает, что это была в большой степени вводящая в заблуждение выборочная утечка", - написал он.
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Сэмс является представителем Белого дома, отвечающим за позицию американской администрации по надзору и расследованиям, а также специальным помощником Байдена и старшим советником.
Представитель Белого дома также обвинил председателя юридического комитета палаты представителей республиканца Джима Джордана в том, что тот стоит за утечкой информации и имеет "хорошо задокументированную историю" подобных утечек с целью манипулирования медиа в политических интересах своей партии.
На этой неделе юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына.
Законодатели ссылаются в своих утверждениях на полученные недавно показания бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, подпись которого, наряду с еще пятью десятками представителей разведсообщества США, стояла под заявлением о том, что у истории с ноутбуком якобы есть признаки проводимой Россией "дезинформации".
Морелл в частности указал, что в октябре 2020 года для обсуждения ситуации, в которой оказался Байден, связался Блинкен, на тот момент работавший старшим помощником президентской кампании Байдена.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР.
На основании изъятых с ноутбука данных Трамп и его сторонники утверждали, что Байден-младший вел лоббистскую работу, обеспечивая бизнес-партнерам доступ к его отцу, занимавшему тогда пост вице-президента. В свете публикаций республиканцы в конгрессе инициировали расследование в отношении бизнеса семьи Джо Байдена, запросы о предоставлении интересующих законодателей документов направлены его сыну и брату.
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В миреСШАРоссияДелавэрЭнтони БлинкенХантер БайденЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Майкл МореллФедеральное бюро расследований США
 
 
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