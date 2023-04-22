https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 22.04.2023
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:23
2023-04-22T17:23
2023-04-22T18:33
в мире
швеция
гетеборг
финляндия
йохан бекман
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867102050_0:251:3175:2037_1920x0_80_0_0_7263208732ce71e8671f3aa8fca4999e.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. "Тысячи людей проводят демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гетеборга... По оценкам полиции на месте, в демонстрационном поезде находится от двухсот до трехсот человек", — говорится в публикации.Манифестанты призывают придерживаться традиционной для страны внешнеполитической линии — свобода от союзов и сохранение нейтралитета, уточняется в статье.Отмечается, что мероприятие повлияло на работу двух линий общественного транспорта в городе.К концу прошлого года заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс ратифицировали 28 стран-членов из 30. При этом Венгрия и Турция захотели рассматривать вступление Стокгольма отдельно от Хельсинки. В итоге в ночь на 31 марта все участники военного блока ратифицировали заявку Финляндии, тогда как Швеция до сих пор не получила одобрения со стороны Будапешта и Анкары.
https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html
https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html
швеция
гетеборг
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867102050_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_54e69bc841334dbc6c3d3fb61fc953cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, гетеборг, финляндия, йохан бекман, нато
В мире, Швеция, Гетеборг, Финляндия, Йохан Бекман, НАТО
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
Göteborgs-Posten: в Гетеборге тысячи людей вышли на акцию против вступления Швеции в НАТО