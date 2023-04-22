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В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 22.04.2023
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17:23 22.04.2023 (обновлено: 18:33 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 22.04.2023
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:23
2023-04-22T18:33
в мире
швеция
гетеборг
финляндия
йохан бекман
нато
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. "Тысячи людей проводят демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гетеборга... По оценкам полиции на месте, в демонстрационном поезде находится от двухсот до трехсот человек", — говорится в публикации.Манифестанты призывают придерживаться традиционной для страны внешнеполитической линии — свобода от союзов и сохранение нейтралитета, уточняется в статье.Отмечается, что мероприятие повлияло на работу двух линий общественного транспорта в городе.К концу прошлого года заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс ратифицировали 28 стран-членов из 30. При этом Венгрия и Турция захотели рассматривать вступление Стокгольма отдельно от Хельсинки. В итоге в ночь на 31 марта все участники военного блока ратифицировали заявку Финляндии, тогда как Швеция до сих пор не получила одобрения со стороны Будапешта и Анкары.
https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html
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в мире, швеция, гетеборг, финляндия, йохан бекман, нато
В мире, Швеция, Гетеборг, Финляндия, Йохан Бекман, НАТО
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО

Göteborgs-Posten: в Гетеборге тысячи людей вышли на акцию против вступления Швеции в НАТО

© AFP 2023 / TT News Agency/Adam IHSE Полиция в шведском Гётеборге
Полиция в шведском Гётеборге - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / TT News Agency/Adam IHSE
Полиция в шведском Гётеборге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten.
"Тысячи людей проводят демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гетеборга... По оценкам полиции на месте, в демонстрационном поезде находится от двухсот до трехсот человек", — говорится в публикации.
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Манифестанты призывают придерживаться традиционной для страны внешнеполитической линии — свобода от союзов и сохранение нейтралитета, уточняется в статье.
«
"Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась", — рассказал изданию участник демонстрации и один из организаторов Гетеборгского комитета мира Гуннель Берге.
Отмечается, что мероприятие повлияло на работу двух линий общественного транспорта в городе.
К концу прошлого года заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс ратифицировали 28 стран-членов из 30. При этом Венгрия и Турция захотели рассматривать вступление Стокгольма отдельно от Хельсинки. В итоге в ночь на 31 марта все участники военного блока ратифицировали заявку Финляндии, тогда как Швеция до сих пор не получила одобрения со стороны Будапешта и Анкары.
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В миреШвецияГетеборгФинляндияЙохан БекманНАТО
 
 
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