https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html

В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО

В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО - РИА Новости, 22.04.2023

В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО

В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:23

2023-04-22T17:23

2023-04-22T18:33

в мире

швеция

гетеборг

финляндия

йохан бекман

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867102050_0:251:3175:2037_1920x0_80_0_0_7263208732ce71e8671f3aa8fca4999e.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten. "Тысячи людей проводят демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гетеборга... По оценкам полиции на месте, в демонстрационном поезде находится от двухсот до трехсот человек", — говорится в публикации.Манифестанты призывают придерживаться традиционной для страны внешнеполитической линии — свобода от союзов и сохранение нейтралитета, уточняется в статье.Отмечается, что мероприятие повлияло на работу двух линий общественного транспорта в городе.К концу прошлого года заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс ратифицировали 28 стран-членов из 30. При этом Венгрия и Турция захотели рассматривать вступление Стокгольма отдельно от Хельсинки. В итоге в ночь на 31 марта все участники военного блока ратифицировали заявку Финляндии, тогда как Швеция до сих пор не получила одобрения со стороны Будапешта и Анкары.

https://ria.ru/20230405/nato-1863183831.html

https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html

швеция

гетеборг

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, гетеборг, финляндия, йохан бекман, нато