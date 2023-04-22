https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

НАТО продолжает искать способы победить Россию

НАТО продолжает искать способы победить Россию - РИА Новости, 22.04.2023

НАТО продолжает искать способы победить Россию

Нынешняя встреча в Рамштайне, на базе США в Европе, — 11-я по счету — должна была подвести итоги годичного военного противостояния России (в коалиции — не менее РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:00

2023-04-22T08:01

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f-16

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сво

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Нынешняя встреча в Рамштайне, на базе США в Европе, — 11-я по счету — должна была подвести итоги годичного военного противостояния России (в коалиции — не менее полусотни стран, вплоть до Новой Зеландии: видимо, и там тоже побаиваются "немотивированной агрессии" со стороны нашей страны) и решить, что с нами (народом и страной) делать дальше.Что нужно, чтобы победить Россию на поле битвы, при этом не допуская прямого военного столкновения со странами НАТО? Поставки вооружений (из 150 миллиардов помощи, которые государства альянса уже отправили Киеву, почти половина — 65 миллиардов — это обеспечение средствами ведения боя) поставленную задачу не выполнили.И те же страны попытались, опустив чугунный занавес санкций, создать хаос в обществе и, разумеется, в экономике. Пустившись во все тяжкие, коллективный Запад с его союзниками обнаружили себя в интересном положении.Сколько помощи ни посылай, сколько ограничений ни вводи, как Россию ни демонизируй в общественном сознании, ничего не удается. Раздрай в обществе не возникает; экономика, которую попытались сдавить, от санкций, как от хороших тренировок, сумела нарастить мускулы и ресурсную мощь; перебить хребет российской армии не получилось. Очень широкая презумпция "российской слабости" оказалась, как и любое обобщение, грешащей неточностями. Неточности привели если еще не к стратегическому поражению тех, кто хотел с Россией расправиться, то к многочисленным тактическим неудачам. Как на линии боестолкновения, так и в идеологии. Второе обстоятельство имеет, кстати, не меньшее значение. От России, несмотря на усилия, приложенные западниками, — те же, что и у Сизифа, — не удалось оторвать ее союзников, как и не получилось изолировать нас на международной арене. Это отнюдь не означает, что попытки будут оставлены, но это свидетельствует всем — и не только нашим друзьям, но и нашим противникам, — что союзнические связи и обязательства тех, кто с нами, прошли проверку на прочность и продолжат ее проходить столько раз, сколько потребуется.Разумеется, встрече подобного уровня всякий раз сопутствует пиар-сопровождение. На этот раз предъявили генсека НАТО, который отправился в Киев. Там он сделал несколько заявлений, суть которых, если опустить частности, в том, что "необходимо расправиться с Россией раз и навсегда", а чтобы это случилось, "нужно еще прочнее сомкнуть ряды, ну и принять Украину в члены Североатлантического альянса", на что, по его словам, согласны все союзники по альянсу.Венгерский премьер отреагировал на этот пассаж одним словом: "Что?!"Поэтому — нравится, не нравится — коллективной североатлантической красавице придется терпеть по максимуму отсутствие консенсуса по этой ключевой для Киева теме.Как этого самого общего согласия, так сказать "сердечной антанты", не удается достичь на другом направлении: кому отдавать грядущие подряды на производство вооружений. Французы, у которых от промышленности остался гулькин нос (девять процентов ВВП), мечтают загрузить свои мощности. Но их хрустальная мечта разбивается о железобетонный блок поляков и прибалтов, поскольку те хотят поддержать не европейский, а американский ВПК.В этом смысле вчерашняя встреча в Рамштайне сменила риторику. Ведь первоначально речь шла о поддержке, но еще советским вооружением, которое было на складах. Поскольку все поставки были во время СВО перещелканы, пришла очередь уже западных танков, гаубиц и прочего. Французские САУ "Цезарь", французские же колесные танки и подогнанные только что американские ЗРК "Пэтриот" должны, по идее, изменить баланс сил на линии боестолкновения, но есть стойкое ощущение, что и эту технику, дорогую во всех смыслах, постигнет участь ореховой скорлупы.Ну а поскольку НАТО не останавливается, настанет черед и истребителей. Про "Миражи" говорили, теперь обсуждают возможные поставки F-16. И даже сроки называют: 2024 год.Интрига сегодня не в том, поставят истребители или нет, а в том, когда именно даже до самых упоротых на идее уничтожения страны, в которой 11 часовых поясов и абсолютно неисчерпаемые ресурсы всего — от пресной воды до пахотных земель, а также всех видов углеводородов, дойдет, что они ввязались в противостояние, в котором обречены на поражение. По всем статьям и позициям.Когда русский царь удил рыбу, Европа ждала. Примерно то же самое происходит и сейчас. Собрания в Рамштайне ни год назад, ни сегодня не в силах изменить ход вещей, заложенный российской и историей, и географией. И нашим умением добиваться триумфа там, где другие давно бы сдались и отступили.

https://ria.ru/20230214/ramshtayn-1851893791.html

https://ria.ru/20230421/ramshtayn-1866846534.html

https://ria.ru/20230226/ramshtayn-1854451648.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, киев, европа, нато, f-16, сво