https://ria.ru/20230422/most-1867129416.html

В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай

В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай - РИА Новости, 22.04.2023

В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай

Коммунальный мост в алтайском Бийске, через который туристы едут по Чуйскому тракту в Горный Алтай, начинают ремонтировать, будет организовано реверсивное... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T21:52

2023-04-22T21:52

2023-04-22T21:52

общество

бийск

горный алтай

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 22 апр - РИА Новости. Коммунальный мост в алтайском Бийске, через который туристы едут по Чуйскому тракту в Горный Алтай, начинают ремонтировать, будет организовано реверсивное движение, написал глава Алтайского края Виктор Томенко в своём телеграм-канале. "Сегодня работаю в Бийске - съездил на коммунальный мост, который закрывается на ремонт. Это важный и масштабный проект - и для жителей города, и для тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту. Мы выделили на проект 169,4 миллиона рублей. На время работ — то есть до конца сентября — будет организовано реверсивное движение", - отметил губернатор. Он пообещал лично контролировать ход работ. "Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта", - подчеркнул глава. Томенко написал, что до конца года планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 километров дорог в Алтайском крае.

https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html

https://ria.ru/20220914/biysk-1816237649.html

бийск

горный алтай

алтайский край

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общество, бийск, горный алтай, алтайский край, виктор томенко, туризм