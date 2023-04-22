https://ria.ru/20230422/most-1867129416.html
В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай
В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай - РИА Новости, 22.04.2023
В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай
Коммунальный мост в алтайском Бийске, через который туристы едут по Чуйскому тракту в Горный Алтай, начинают ремонтировать, будет организовано реверсивное... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T21:52
2023-04-22T21:52
2023-04-22T21:52
общество
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горный алтай
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виктор томенко
туризм
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БАРНАУЛ, 22 апр - РИА Новости. Коммунальный мост в алтайском Бийске, через который туристы едут по Чуйскому тракту в Горный Алтай, начинают ремонтировать, будет организовано реверсивное движение, написал глава Алтайского края Виктор Томенко в своём телеграм-канале. "Сегодня работаю в Бийске - съездил на коммунальный мост, который закрывается на ремонт. Это важный и масштабный проект - и для жителей города, и для тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту. Мы выделили на проект 169,4 миллиона рублей. На время работ — то есть до конца сентября — будет организовано реверсивное движение", - отметил губернатор. Он пообещал лично контролировать ход работ. "Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта", - подчеркнул глава. Томенко написал, что до конца года планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 километров дорог в Алтайском крае.
https://ria.ru/20230419/krym-1866339963.html
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общество, бийск, горный алтай, алтайский край, виктор томенко, туризм
Общество, Бийск, Горный Алтай, Алтайский край, Виктор Томенко, Туризм
В Бийске начали ремонт моста в Горный Алтай
Губернатор Томенко: в Бийске начали ремонт моста, по которому туристы едут в Горный Алтай
БАРНАУЛ, 22 апр - РИА Новости.
Коммунальный мост в алтайском Бийске, через который туристы едут по Чуйскому тракту в Горный Алтай, начинают ремонтировать, будет организовано реверсивное движение, написал глава Алтайского края Виктор Томенко в своём телеграм-канале
.
"Сегодня работаю в Бийске - съездил на коммунальный мост, который закрывается на ремонт. Это важный и масштабный проект - и для жителей города, и для тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту. Мы выделили на проект 169,4 миллиона рублей. На время работ — то есть до конца сентября — будет организовано реверсивное движение", - отметил губернатор.
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Он пообещал лично контролировать ход работ.
"Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта", - подчеркнул глава.
Томенко написал, что до конца года планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 километров дорог в Алтайском крае.
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