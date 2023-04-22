https://ria.ru/20230422/moldaviya-1867099466.html

Переговоры по вступлению Молдавии в ЕС могут занять годы, считает Гросу

Переговоры по вступлению Молдавии в ЕС могут занять годы, считает Гросу - РИА Новости, 22.04.2023

Переговоры по вступлению Молдавии в ЕС могут занять годы, считает Гросу

Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что переговоры по... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:05

2023-04-22T17:05

2023-04-22T17:05

в мире

молдавия

евросоюз

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС), председатель парламента Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что переговоры по присоединению страны к Евросоюзу могут занять годы. Ранее власти Молдавии выразили желание до конца этого года начать переговоры по вступлению республики в состав Евросоюза. "Важно начать переговоры в 2023 году,.. переговоры – это длительный процесс, который может занять годы, каждая страна устанавливает скорость, с которой она переходит от одной главы к другой. Для нас важно иметь этот старт", - заявил Гросу. Он выразил уверенность, что у властей есть все аргументы, чтобы добиться начала процесса переговоров. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230421/moldavia-1866984709.html

https://ria.ru/20230421/moldavia-1867020893.html

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в мире, молдавия, евросоюз, игорь гросу