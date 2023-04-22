Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС
Молдавия впервые примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС
© Sputnik / Родион Прока
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Молдавия впервые получила право принять участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза, которая пройдет в Праге 24-25 апреля, сообщила пресс-служба молдавского законодательного органа.
"Председатель парламента Игорь Гросу примет участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Встреча состоится 24-25 апреля в Праге в Чешском парламенте. Молдавия впервые примет участие в этом мероприятии в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС", - сообщается на сайте парламента.
В течение двух дней председатели парламентов ЕС, председатель Европарламента и председатели парламентов стран-кандидатов обсудят общие актуальные темы. В первый день состоится обмен мнениями о ситуации между Россией и Украиной и реакции ЕС на этот геополитический контекст. Вторая сессия будет посвящена дискуссиям о роли ЕС "в сотрудничестве демократий, последствиях информационной войны, защите от дезинформации, вопросах безопасности". По окончании двухдневных дебатов будет принята итоговая декларация конференции.
В Праге председатель парламента запланировал встречи со своими коллегами из разных стран, а также с молдавскими гражданами, которые живут, учатся или работают в Чехии.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.