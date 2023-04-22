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Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС - РИА Новости, 22.04.2023
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16:13 22.04.2023 (обновлено: 16:15 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/moldavia-1867092219.html
Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС
Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС - РИА Новости, 22.04.2023
Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС
Молдавия впервые получила право принять участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза, которая пройдет в Праге 24-25 апреля, сообщила... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:13
2023-04-22T16:15
в мире
молдавия
прага
украина
майя санду
игорь гросу
евросоюз
европарламент
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Молдавия впервые получила право принять участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза, которая пройдет в Праге 24-25 апреля, сообщила пресс-служба молдавского законодательного органа. "Председатель парламента Игорь Гросу примет участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Встреча состоится 24-25 апреля в Праге в Чешском парламенте. Молдавия впервые примет участие в этом мероприятии в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС", - сообщается на сайте парламента. В течение двух дней председатели парламентов ЕС, председатель Европарламента и председатели парламентов стран-кандидатов обсудят общие актуальные темы. В первый день состоится обмен мнениями о ситуации между Россией и Украиной и реакции ЕС на этот геополитический контекст. Вторая сессия будет посвящена дискуссиям о роли ЕС "в сотрудничестве демократий, последствиях информационной войны, защите от дезинформации, вопросах безопасности". По окончании двухдневных дебатов будет принята итоговая декларация конференции. В Праге председатель парламента запланировал встречи со своими коллегами из разных стран, а также с молдавскими гражданами, которые живут, учатся или работают в Чехии. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html
https://ria.ru/20230419/missiya-1866304003.html
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в мире, молдавия, прага, украина, майя санду, игорь гросу, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Прага, Украина, Майя Санду, Игорь Гросу, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Молдавия примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС

Молдавия впервые примет участие в конференции председателей парламентов стран ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Молдавия впервые получила право принять участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза, которая пройдет в Праге 24-25 апреля, сообщила пресс-служба молдавского законодательного органа.
"Председатель парламента Игорь Гросу примет участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. Встреча состоится 24-25 апреля в Праге в Чешском парламенте. Молдавия впервые примет участие в этом мероприятии в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС", - сообщается на сайте парламента.
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Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции
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В течение двух дней председатели парламентов ЕС, председатель Европарламента и председатели парламентов стран-кандидатов обсудят общие актуальные темы. В первый день состоится обмен мнениями о ситуации между Россией и Украиной и реакции ЕС на этот геополитический контекст. Вторая сессия будет посвящена дискуссиям о роли ЕС "в сотрудничестве демократий, последствиях информационной войны, защите от дезинформации, вопросах безопасности". По окончании двухдневных дебатов будет принята итоговая декларация конференции.
В Праге председатель парламента запланировал встречи со своими коллегами из разных стран, а также с молдавскими гражданами, которые живут, учатся или работают в Чехии.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии
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В миреМолдавияПрагаУкраинаМайя СандуИгорь ГросуЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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