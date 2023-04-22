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Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу - РИА Новости, 22.04.2023
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Шоубиз
 
04:05 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/model-1866982992.html
Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу
Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу - РИА Новости, 22.04.2023
Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу
Победительница 17 сезона шоу "Топ-модель по-американски" Лиза Д’Амато рассказала о тяжелой атмосфере на проекте, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:05
2023-04-22T04:05
шоубиз
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Победительница 17 сезона шоу "Топ-модель по-американски" Лиза Д’Амато рассказала о тяжелой атмосфере на проекте, сообщает Daily Mail. По ее словам, конкурсантки получили "большое количество душевных травм". Как отметила модель, все было настолько плохо, что она сравнила участие в популярном реалити со Стэнфордским экспериментом 1971 года, в ходе которого испытуемых помещали в среду, похожую на тюремную.Модель призвала остальных конкурсанток открыто высказаться о том, что происходило на проекте. Лиза Д’Амато также обвинила ведущую Тайру Бэнкс в токсичности и заявила, что супермодель заблокировала ее в соцсетях. Первый выпуск телешоу "Топ-модель по-американски" вышел в 2003 году. За 20 лет существования проект неоднократно критиковали участницы и телезрители. Моделям меняли прически против их воли, а одной из девушек посоветовали расширить щель между зубами. Победительница седьмого сезона Кэриди Инглиш получила переохлаждение после съемки в замерзшем бассейне, а финалистку четвертого сезона Келен Рондо заставили позировать в гробу через несколько дней после смерти близкой подруги. Тем не менее, по мнению некоторых зрителей, все скандалы проекта могли быть спровоцированы ради рейтингов.
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сша, знаменитости
Шоубиз, США, Знаменитости
Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу

Участница "Топ-модель по-американски" сравнила участие в шоу с тюремным заключением

© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNЛиза Д’Амато и Тайра Бэнкс
Лиза Д’Амато и Тайра Бэнкс - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Победительница 17 сезона шоу "Топ-модель по-американски" Лиза Д’Амато рассказала о тяжелой атмосфере на проекте, сообщает Daily Mail.
По ее словам, конкурсантки получили "большое количество душевных травм". Как отметила модель, все было настолько плохо, что она сравнила участие в популярном реалити со Стэнфордским экспериментом 1971 года, в ходе которого испытуемых помещали в среду, похожую на тюремную.
Модель призвала остальных конкурсанток открыто высказаться о том, что происходило на проекте.
«
"Помни, что это твоя жизнь! Борись! Кто заступится за тебя, если не ты?" – высказалась Д’Амато.
Лиза Д’Амато также обвинила ведущую Тайру Бэнкс в токсичности и заявила, что супермодель заблокировала ее в соцсетях.
Первый выпуск телешоу "Топ-модель по-американски" вышел в 2003 году. За 20 лет существования проект неоднократно критиковали участницы и телезрители. Моделям меняли прически против их воли, а одной из девушек посоветовали расширить щель между зубами.
Победительница седьмого сезона Кэриди Инглиш получила переохлаждение после съемки в замерзшем бассейне, а финалистку четвертого сезона Келен Рондо заставили позировать в гробу через несколько дней после смерти близкой подруги.
Тем не менее, по мнению некоторых зрителей, все скандалы проекта могли быть спровоцированы ради рейтингов.
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