https://ria.ru/20230422/model-1866982992.html

Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу

Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу - РИА Новости, 22.04.2023

Участница "Топ-модель по-американски" рассказала о тяжелой атмосфере на шоу

Победительница 17 сезона шоу "Топ-модель по-американски" Лиза Д’Амато рассказала о тяжелой атмосфере на проекте, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T04:05

2023-04-22T04:05

2023-04-22T04:05

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знаменитости

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Победительница 17 сезона шоу "Топ-модель по-американски" Лиза Д’Амато рассказала о тяжелой атмосфере на проекте, сообщает Daily Mail. По ее словам, конкурсантки получили "большое количество душевных травм". Как отметила модель, все было настолько плохо, что она сравнила участие в популярном реалити со Стэнфордским экспериментом 1971 года, в ходе которого испытуемых помещали в среду, похожую на тюремную.Модель призвала остальных конкурсанток открыто высказаться о том, что происходило на проекте. Лиза Д’Амато также обвинила ведущую Тайру Бэнкс в токсичности и заявила, что супермодель заблокировала ее в соцсетях. Первый выпуск телешоу "Топ-модель по-американски" вышел в 2003 году. За 20 лет существования проект неоднократно критиковали участницы и телезрители. Моделям меняли прически против их воли, а одной из девушек посоветовали расширить щель между зубами. Победительница седьмого сезона Кэриди Инглиш получила переохлаждение после съемки в замерзшем бассейне, а финалистку четвертого сезона Келен Рондо заставили позировать в гробу через несколько дней после смерти близкой подруги. Тем не менее, по мнению некоторых зрителей, все скандалы проекта могли быть спровоцированы ради рейтингов.

https://ria.ru/20220908/titomir-1815334252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, знаменитости