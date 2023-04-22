https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html

Минобороны показало работу миномета "Василек" в зоне спецоперации

Минобороны показало работу миномета "Василек" в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.04.2023

Минобороны показало работу миномета "Василек" в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" Западного военного округа в ходе специальной... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:13

2023-04-22T05:13

2023-04-22T06:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек" Западного военного округа в ходе специальной военной операции. На показанных кадрах расчет добирается до огневой позиции на гусеничном тягаче МТ-ЛБ, на котором установлен миномет. После занятия позиции и прицеливания миномет дает залп из четырех выстрелов по силам, которые противник, по данным разведки, решил нарастить на одном из направлений. Артиллеристы применяют способ "кочующий миномет", который заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигаются при этом благодаря корректировке огня с помощью беспилотника. Для того чтобы повысить мобильность и скрытность расчета, миномет установили на многоцелевом транспортере-тягаче легком бронированном (МТ-ЛБ). Гусеничное шасси позволяет расчету занимать позицию как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье, причем на занятие огневых позиций и открытие огня нужны считанные минуты Такое орудие может наносить удары по противнику вдоль линии боевого соприкосновения на глубину до пяти километров. Артиллеристы ежедневно прикрывают наступление мотострелковых подразделений. Уничтожаются огневые точки и позиции украинских боевиков, поражается пехота противника как на открытой местности, так и в полевых укрытиях, уточнили в Минобороны. "82-мм автоматический миномет способен выпускать до 120 мин в минуту, а также вести огонь по настильной траектории. Даже при ведении автоматического огня миномет имеет высокую точность стрельбы. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая минометные и орудийные расчеты противника", - рассказали в российском военном ведомстве. Как рассказал военный с позывным "Гром", установка миномета на гусеничном тягаче позволила экономить время на развертывание и свертывание, что в итоге повышает точность и позволяет опередить противника, иногда даже предсказать его действия и безопасно уйти с огневой позиции. Для этой же цели, по словам "Грома", военные не трогают прицелы и навесное оборудование до конца работы, чтобы миномет постоянно находился в боеготовности. "Мы никогда не стоим на месте, постоянно ездим стреляем, и днем и ночью. У нас есть свои разведчики, которые дают нам данные, они нас корректируют. Больше всего стреляем по скоплениям живой силы, машинам пехоты, наблюдательным пунктам, где сидят их операторы и управляют своими "птичками". Мы можем заехать и в лес, и с дороги, маневренность очень высокая, поэтому мы решили поставить миномет на "мотолыгу (МТ-ЛБ)", - отметил командир батареи с позывным "Фара".

https://ria.ru/20230422/sklad-1867036414.html

https://ria.ru/20230420/minomet-1866612268.html

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безопасность, россия