https://ria.ru/20230422/mask-1867030820.html

Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship

Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship - РИА Новости, 22.04.2023

Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship

На восстановление стартовой площадки, поврежденной при испытательном пуске космического корабля Starship уйдет до двух месяцев, сообщил в Twitter американский... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T01:10

2023-04-22T01:10

2023-04-22T07:40

космос - риа наука

илон маск

spacex

наса

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На восстановление стартовой площадки, поврежденной при испытательном пуске космического корабля Starship уйдет до двух месяцев, сообщил в Twitter американский предприниматель Илон Маск.Первый полет Starship, предназначенного для освоения дальнего космоса, досрочно завершился в четверг взрывом на высоте менее 40 километров. "Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", — написал Маск в ответ на твит пользователя о повреждении стартовой площадки и возможных сроках ее восстановления.Он пояснил, что его компания SpaceX планировала заложить в основание стальную плиту с водяным охлаждением, но не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске. Starship — самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship она достигает в длину 120 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.

https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html

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космос - риа наука, илон маск, spacex, наса