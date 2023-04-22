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Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship - РИА Новости, 22.04.2023
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01:10 22.04.2023 (обновлено: 07:40 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/mask-1867030820.html
Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship
Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship - РИА Новости, 22.04.2023
Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship
На восстановление стартовой площадки, поврежденной при испытательном пуске космического корабля Starship уйдет до двух месяцев, сообщил в Twitter американский... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T01:10
2023-04-22T07:40
космос - риа наука
илон маск
spacex
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На восстановление стартовой площадки, поврежденной при испытательном пуске космического корабля Starship уйдет до двух месяцев, сообщил в Twitter американский предприниматель Илон Маск.Первый полет Starship, предназначенного для освоения дальнего космоса, досрочно завершился в четверг взрывом на высоте менее 40 километров. "Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", — написал Маск в ответ на твит пользователя о повреждении стартовой площадки и возможных сроках ее восстановления.Он пояснил, что его компания SpaceX планировала заложить в основание стальную плиту с водяным охлаждением, но не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске. Starship — самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship она достигает в длину 120 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.
https://ria.ru/20230421/starship-1866774757.html
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космос - риа наука, илон маск, spacex, наса
Космос - РИА Наука, Илон Маск, SpaceX, НАСА
Маск рассказал о восстановлении стартовой площадки Starship

Маск: восстановление стартовой площадки Starship займет до двух месяцев

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На восстановление стартовой площадки, поврежденной при испытательном пуске космического корабля Starship уйдет до двух месяцев, сообщил в Twitter американский предприниматель Илон Маск.
Первый полет Starship, предназначенного для освоения дальнего космоса, досрочно завершился в четверг взрывом на высоте менее 40 километров.
Взрыв космического корабля Starship после запуска с космодрома в Техасе. 20 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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"Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два", — написал Маск в ответ на твит пользователя о повреждении стартовой площадки и возможных сроках ее восстановления.
Он пояснил, что его компания SpaceX планировала заложить в основание стальную плиту с водяным охлаждением, но не успела и понадеялась на цемент, который не выдержал нагрузок при пуске.
Starship — самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Вместе с ускорителем Super Heavy Starship она достигает в длину 120 метров. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor, которые способны в совокупности достигать в два раза большей мощности, чем Saturn V или новейшая ракета НАСА SLS.
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Космический корабль Starship взорвался через три минуты после старта
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