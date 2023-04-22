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На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли - РИА Новости, 22.04.2023
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19:29 22.04.2023 (обновлено: 19:37 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/mali-1867118007.html
На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли
На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли - РИА Новости, 22.04.2023
На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли
Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве в городе Севарэ в центральной части Мали, разрушено 20 домов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:29
2023-04-22T19:37
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происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве в городе Севарэ в центральной части Мали, разрушено 20 домов, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. "Взрыв разрушил около 20 домов по соседству. В общей сложности девять погибших и около 60 раненых, все гражданские лица", - сообщил агентству представитель губернатора региона, где произошел взрыв, Якуба Майга. Отмечается, что имел место тройной взрыв.
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в мире, мали, происшествия
В мире, Мали, Происшествия
На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли

На Мали в Севарэ прогремел тройной взрыв, не менее девяти человек погибли, 60 пострадали

© AP Photo / Harouna TraoreСотрудники полиции Мали
Сотрудники полиции Мали - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Harouna Traore
Сотрудники полиции Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве в городе Севарэ в центральной части Мали, разрушено 20 домов, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
"Взрыв разрушил около 20 домов по соседству. В общей сложности девять погибших и около 60 раненых, все гражданские лица", - сообщил агентству представитель губернатора региона, где произошел взрыв, Якуба Майга.
Отмечается, что имел место тройной взрыв.
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