https://ria.ru/20230422/mali-1867118007.html

На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли

На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли - РИА Новости, 22.04.2023

На Мали прогремел тройной взрыв, девять человек погибли

Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве в городе Севарэ в центральной части Мали, разрушено 20 домов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:29

2023-04-22T19:29

2023-04-22T19:37

в мире

мали

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132488/00/1324880006_0:126:1652:1055_1920x0_80_0_0_0446f600fc6828510739cda4de7ef838.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Не менее девяти человек погибли, 60 пострадали при взрыве в городе Севарэ в центральной части Мали, разрушено 20 домов, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. "Взрыв разрушил около 20 домов по соседству. В общей сложности девять погибших и около 60 раненых, все гражданские лица", - сообщил агентству представитель губернатора региона, где произошел взрыв, Якуба Майга. Отмечается, что имел место тройной взрыв.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мали, происшествия