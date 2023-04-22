https://ria.ru/20230422/makeevka-1867071604.html
Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов - РИА Новости, 22.04.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:21
2023-04-22T13:21
2023-04-22T13:21
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230422/obstrel-1867061300.html
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов
ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибра 155 миллиметров
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в сообщении
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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