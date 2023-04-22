https://ria.ru/20230422/makeevka-1867071604.html

Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов

Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов - РИА Новости, 22.04.2023

Украинские войска выпустили по Макеевке пять натовских снарядов

Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:21

2023-04-22T13:21

2023-04-22T13:21

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки пять снарядов калибром 155 миллиметров, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230422/obstrel-1867061300.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато