https://ria.ru/20230422/madrid-1867134190.html

При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека

При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека - РИА Новости, 22.04.2023

При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека

Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T23:00

2023-04-22T23:00

2023-04-22T23:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. "Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо - легкие ранения ... в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка", - передает Mundo данные спасательной службы города. По данным газеты, пожар вспыхнул у входа в ресторан и распространился по потолку и стенам, украшенным искусственной растительностью. Пожар мог начаться, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его, в результате чего пламя охватило пластиковые растения, прикрепленные к потолку. "Один из двух погибших - 25-летний официант ресторана. Другой погибший - 40-летний клиент ресторана", - отмечает Mundo. Согласно газете, пострадавшие были госпитализированы.

https://ria.ru/20211217/pozhary-1764252507.html

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в мире, мадрид