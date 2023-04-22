https://ria.ru/20230422/madrid-1867134190.html
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека - РИА Новости, 22.04.2023
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека
Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T23:00
2023-04-22T23:00
2023-04-22T23:00
в мире
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597948832_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_b70a0616a9bf9b75d2ea490449813c10.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. "Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо - легкие ранения ... в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка", - передает Mundo данные спасательной службы города. По данным газеты, пожар вспыхнул у входа в ресторан и распространился по потолку и стенам, украшенным искусственной растительностью. Пожар мог начаться, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его, в результате чего пламя охватило пластиковые растения, прикрепленные к потолку. "Один из двух погибших - 25-летний официант ресторана. Другой погибший - 40-летний клиент ресторана", - отмечает Mundo. Согласно газете, пострадавшие были госпитализированы.
https://ria.ru/20211217/pozhary-1764252507.html
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597948832_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44c6aa8d9c0823db53e5daae195ad0dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека
Mundo: при пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека, десять пострадали
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo
со ссылкой на спасательные службы.
"Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо - легкие ранения ... в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка", - передает Mundo данные спасательной службы города.
По данным газеты, пожар вспыхнул у входа в ресторан и распространился по потолку и стенам, украшенным искусственной растительностью. Пожар мог начаться, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его, в результате чего пламя охватило пластиковые растения, прикрепленные к потолку.
"Один из двух погибших - 25-летний официант ресторана. Другой погибший - 40-летний клиент ресторана", - отмечает Mundo.
Согласно газете, пострадавшие были госпитализированы.
Крупные пожары в мире в 2021 году