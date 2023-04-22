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При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека - РИА Новости, 22.04.2023
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23:00 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/madrid-1867134190.html
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека - РИА Новости, 22.04.2023
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека
Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T23:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы. "Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо - легкие ранения ... в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка", - передает Mundo данные спасательной службы города. По данным газеты, пожар вспыхнул у входа в ресторан и распространился по потолку и стенам, украшенным искусственной растительностью. Пожар мог начаться, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его, в результате чего пламя охватило пластиковые растения, прикрепленные к потолку. "Один из двух погибших - 25-летний официант ресторана. Другой погибший - 40-летний клиент ресторана", - отмечает Mundo. Согласно газете, пострадавшие были госпитализированы.
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в мире, мадрид
В мире, Мадрид
При пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека

Mundo: при пожаре в ресторане в Мадриде погибли два человека, десять пострадали

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли, десять пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде в субботу, сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы.
"Два человека погибли, шесть получили серьезные травмы и четверо - легкие ранения ... в Мадриде в результате пожара в ресторане на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка", - передает Mundo данные спасательной службы города.
По данным газеты, пожар вспыхнул у входа в ресторан и распространился по потолку и стенам, украшенным искусственной растительностью. Пожар мог начаться, когда официант облил пиццу или десерт спиртным и поджег его, в результате чего пламя охватило пластиковые растения, прикрепленные к потолку.
"Один из двух погибших - 25-летний официант ресторана. Другой погибший - 40-летний клиент ресторана", - отмечает Mundo.
Согласно газете, пострадавшие были госпитализированы.
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