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В Люберцах произошло возгорание в цеху по утилизации отходов
В Люберцах произошло возгорание в цеху по утилизации отходов - РИА Новости, 22.04.2023
В Люберцах произошло возгорание в цеху по утилизации отходов
Цех по утилизации отходов горит в подмосковных Люберцах, пожар локализовали на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T07:13
2023-04-22T07:13
2023-04-22T07:13
происшествия
люберцы
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цех по утилизации отходов горит в подмосковных Люберцах, пожар локализовали на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. "В Люберцах огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет. Площадь пожара 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. Добавляется, что к тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.Пресс-служба регионального главка МЧС уточняет, что горит металлический цех по утилизации пластика и резины по адресу Машковский проезд, дом 7.
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Люберцах произошло возгорание в цеху по утилизации отходов
МЧС: произошло возгорание цеха по утилизации отходов в Люберцах, пожар локализован