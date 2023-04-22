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Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России
Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России - РИА Новости, 22.04.2023
Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России
На территории 11 регионов четырех федеральных округов России, включая Крым и Кубань, из-за сильных осадков и ветра могут нарушиться энергоснабжение и... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T03:55
2023-04-22T03:55
2023-04-22T04:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории 11 регионов четырех федеральных округов России, включая Крым и Кубань, из-за сильных осадков и ветра могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС. "На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай", — сообщил исследовательский институт. Ученые уточнили, что аналогичные погодные условия также ожидаются в Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.
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происшествия, жкх, россия, камчатский край, магаданская область, внии гочс
Происшествия, ЖКХ, Россия, Камчатский край, Магаданская область, ВНИИ ГОЧС
Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России
ВНИИ ГОЧС: ливни и штормы могут нарушить жизнеобеспечение 11 регионов России