https://ria.ru/20230422/livni-1867034666.html

Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России

Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России - РИА Новости, 22.04.2023

Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России

На территории 11 регионов четырех федеральных округов России, включая Крым и Кубань, из-за сильных осадков и ветра могут нарушиться энергоснабжение и... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T03:55

2023-04-22T03:55

2023-04-22T04:00

происшествия

жкх

россия

камчатский край

магаданская область

внии гочс

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории 11 регионов четырех федеральных округов России, включая Крым и Кубань, из-за сильных осадков и ветра могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС. "На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай", — сообщил исследовательский институт. Ученые уточнили, что аналогичные погодные условия также ожидаются в Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

https://ria.ru/20230419/pogoda-1866286549.html

россия

камчатский край

магаданская область

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происшествия, жкх, россия, камчатский край, магаданская область, внии гочс