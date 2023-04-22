https://ria.ru/20230422/leopard-1867087585.html
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4 - РИА Новости, 22.04.2023
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид уже в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:42
2023-04-22T15:42
2023-04-22T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
сергей лавров
хосе мануэль альбарес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846423285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35cfe2ab90863dc7970f4c0cc8fe1b16.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид уже в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что шесть из обещанных десяти танков Leopard будут переданы "в ближайшие дни", после чего на Украину будут отправлены еще четыре танка. "Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", - заявил министр. Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
украина
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846423285_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fcfdd6fb50311e2a8bd23a7aa69af348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, испания, сергей лавров, хосе мануэль альбарес, нато, маргарита роблес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Сергей Лавров, Хосе Мануэль Альбарес, НАТО, Маргарита Роблес
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4
Глава МИД Альбарес: Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4