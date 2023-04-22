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Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4 - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/leopard-1867087585.html
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4 - РИА Новости, 22.04.2023
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид уже в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:42
2023-04-22T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
испания
сергей лавров
хосе мануэль альбарес
нато
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид уже в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4. Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что шесть из обещанных десяти танков Leopard будут переданы "в ближайшие дни", после чего на Украину будут отправлены еще четыре танка. "Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", - заявил министр. Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, испания, сергей лавров, хосе мануэль альбарес, нато, маргарита роблес
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Сергей Лавров, Хосе Мануэль Альбарес, НАТО, Маргарита Роблес
Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4

Глава МИД Альбарес: Испания планирует передать Украине шесть танков Leopard 2A4

© Фото : Staff Sgt. Jason HullТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : Staff Sgt. Jason Hull
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид уже в ближайшие дни передаст Украине шесть танков Leopard 2A4.
Альбарес заявил газетам немецкой медиагруппы Funke, что шесть из обещанных десяти танков Leopard будут переданы "в ближайшие дни", после чего на Украину будут отправлены еще четыре танка.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
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"Мы будем поддерживать Украину столь долго, сколько ей будет необходимо", - заявил министр.
Глава минобороны Испании Маргарита Роблес в начале апреля заявляла, что испанское правительство собирается передать Украине шесть боевых танков Leopard 2A4 во второй половине апреля. Министр добавила, что армейские службы королевства работают над еще четырьмя танками, чтобы привести их в состояние боевой готовности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИспанияСергей ЛавровХосе Мануэль АльбаресНАТОМаргарита Роблес
 
 
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