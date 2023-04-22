https://ria.ru/20230422/krym-1867058666.html

Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы

Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 22.04.2023

Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы

Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:57

2023-04-22T10:57

2023-04-22T10:57

специальная военная операция на украине

россия

сергей аксенов (политик)

леонид слуцкий (политик)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857473416_0:168:3070:1896_1920x0_80_0_0_12ae0db8b3960e17a785249afb5050c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. "Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Аксенов подчеркнул, что провел рабочую встречу с делегацией Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. На ней обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации и оказание помощи подразделениям, участвующим в спецоперации.

https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей аксенов (политик), леонид слуцкий (политик), безопасность