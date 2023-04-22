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Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 22.04.2023
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы
Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:57
2023-04-22T10:57
2023-04-22T10:57
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
леонид слуцкий (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. "Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Аксенов подчеркнул, что провел рабочую встречу с делегацией Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. На ней обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации и оказание помощи подразделениям, участвующим в спецоперации.
https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей аксенов (политик), леонид слуцкий (политик), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Леонид Слуцкий (политик), Безопасность
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы
Глава Крыма Аксенов: регион передал в зону СВО комплексы радиоэлектронной борьбы