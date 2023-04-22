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Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/krym-1867058666.html
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 22.04.2023
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы
Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T10:57
2023-04-22T10:57
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
леонид слуцкий (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. "Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Аксенов подчеркнул, что провел рабочую встречу с делегацией Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. На ней обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации и оказание помощи подразделениям, участвующим в спецоперации.
https://ria.ru/20230422/minomet-1867036632.html
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россия, сергей аксенов (политик), леонид слуцкий (политик), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Леонид Слуцкий (политик), Безопасность
Крым передал в зону спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы

Глава Крыма Аксенов: регион передал в зону СВО комплексы радиоэлектронной борьбы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морской пехотинец Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Крым передал в зону специальной военной операции современные комплексы радиоэлектронной борьбы, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.
"Нашим крымским бойцам переданы современные комплексы радиоэлектронной борьбы", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Аксенов подчеркнул, что провел рабочую встречу с делегацией Либерально-демократической партии России во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. На ней обсудили интеграционные процессы в новых субъектах Российской Федерации и оказание помощи подразделениям, участвующим в спецоперации.
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Аксенов (политик)Леонид Слуцкий (политик)Безопасность
 
 
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