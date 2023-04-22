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Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре

Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре - РИА Новости, 22.04.2023

Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре

Пожар в складских помещениях в Краснодаре локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:09

2023-04-22T06:09

2023-04-22T06:09

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Пожар в складских помещениях в Краснодаре локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск. В 3.39 спасатели установили, что горят склады, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. "В настоящее время пожар локализован, ведется разборка и проливка конструкций", - сказали в краевом МЧС. К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230420/mercedes-1866581826.html

краснодар

россия

краснодарский край

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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)