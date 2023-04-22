https://ria.ru/20230422/krasnodar-1867038575.html
Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре
Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре - РИА Новости, 22.04.2023
Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре
Пожар в складских помещениях в Краснодаре локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T06:09
2023-04-22T06:09
2023-04-22T06:09
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Пожар в складских помещениях в Краснодаре локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск. В 3.39 спасатели установили, что горят склады, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. "В настоящее время пожар локализован, ведется разборка и проливка конструкций", - сказали в краевом МЧС. К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230420/mercedes-1866581826.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели локализовали пожар на складе в Краснодаре
МЧС: пожар на складе в Краснодаре локализован, ведется разборка конструкций
СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Пожар в складских помещениях в Краснодаре локализован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск. В 3.39 спасатели установили, что горят склады, площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
"В настоящее время пожар локализован, ведется разборка и проливка конструкций", - сказали в краевом МЧС.
К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в ведомстве, погибших и пострадавших нет.
В Краснодаре 16-летний подросток на Mercedes протаранил несколько машин