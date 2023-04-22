https://ria.ru/20230422/krasnodar-1867037704.html
В Краснодаре произошло возгорание на складе
В Краснодаре произошло возгорание на складе - РИА Новости, 22.04.2023
В Краснодаре произошло возгорание на складе
Возгорание произошло на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:54
2023-04-22T05:54
2023-04-22T05:58
происшествия
краснодар
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краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Возгорание произошло на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск. "В 03.39 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 450 квадратных метров. На пожар подано пять стволов Delta, проводится разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы", - сказали в ведомстве. К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре произошло возгорание на складе
МЧС: в Краснодаре произошло возгорание на складе площадью 450 квадратных метров
СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Возгорание произошло на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск.
"В 03.39 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 450 квадратных метров. На пожар подано пять стволов Delta, проводится разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы", - сказали в ведомстве.
К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.
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