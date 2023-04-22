https://ria.ru/20230422/krasnodar-1867037704.html

В Краснодаре произошло возгорание на складе

В Краснодаре произошло возгорание на складе - РИА Новости, 22.04.2023

В Краснодаре произошло возгорание на складе

Возгорание произошло на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:54

2023-04-22T05:54

2023-04-22T05:58

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148904/58/1489045851_0:228:2834:1822_1920x0_80_0_0_26f4f4dc33d5edbe17b62035bc740eb6.jpg

СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Возгорание произошло на складе в Краснодаре, огонь распространился на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар произошел на улице Путевая. Первые подразделения отправлены на место ЧП в 3.31 мск. "В 03.39 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 450 квадратных метров. На пожар подано пять стволов Delta, проводится разведка четырьмя звеньями газодымозащитной службы", - сказали в ведомстве. К тушению огня привлекли 40 спасателей, используется 10 единиц техники. Как рассказали РИА Новости в краевом МЧС, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230420/mercedes-1866581826.html

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)