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Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы - РИА Новости, 22.04.2023
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15:18 22.04.2023 (обновлено: 18:14 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/korova-1867084214.html
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы - РИА Новости, 22.04.2023
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы
В Индии бывший служащий железной дороги погиб после того, как на него упала корова, передает телеканал NDTV. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:18
2023-04-22T18:14
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — РИА Новости. В Индии бывший служащий железной дороги погиб после того, как на него упала корова, передает телеканал NDTV. Сообщается, что инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, справлял нужду на рельсах. В этот момент в 30 метрах от него разогнавшийся поезд Vande Bharat сбил корову. Сила удара была такой, что часть тела животного упала на мужчину, после чего он умер, говорится в статье.Согласно официальным данным индийских железных дорог, с 2019 года в стране зарегистрировали более 100 тысяч случаев столкновений поездов с крупным рогатым скотом. Власти рассматривают вариант ограждения путей вдоль 622-километрового участка Мумбаи-Ахмедабад, а также возведение около тысячи километров ограждений на Северо-Центральной железной дороге в штате Уттар-Прадеш.
https://ria.ru/20230419/vozvraschenie-1866224741.html
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в мире, индия, уттар-прадеш
В мире, Индия, Уттар-Прадеш
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы

NDTV: в Индии справлявший нужду на рельсы мужчина погиб после падения на него коровы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Коровы. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — РИА Новости. В Индии бывший служащий железной дороги погиб после того, как на него упала корова, передает телеканал NDTV.
Сообщается, что инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, справлял нужду на рельсах.
В этот момент в 30 метрах от него разогнавшийся поезд Vande Bharat сбил корову. Сила удара была такой, что часть тела животного упала на мужчину, после чего он умер, говорится в статье.
Согласно официальным данным индийских железных дорог, с 2019 года в стране зарегистрировали более 100 тысяч случаев столкновений поездов с крупным рогатым скотом. Власти рассматривают вариант ограждения путей вдоль 622-километрового участка Мумбаи-Ахмедабад, а также возведение около тысячи километров ограждений на Северо-Центральной железной дороге в штате Уттар-Прадеш.
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