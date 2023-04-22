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Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы - РИА Новости, 22.04.2023
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы
В Индии бывший служащий железной дороги погиб после того, как на него упала корова, передает телеканал NDTV. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:18
2023-04-22T15:18
2023-04-22T18:14
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр — РИА Новости. В Индии бывший служащий железной дороги погиб после того, как на него упала корова, передает телеканал NDTV. Сообщается, что инцидент произошел в районе города Алвар в штате Раджастан. Местный житель Шивдаял Шарма, ранее работавший электриком на железной дороге, справлял нужду на рельсах. В этот момент в 30 метрах от него разогнавшийся поезд Vande Bharat сбил корову. Сила удара была такой, что часть тела животного упала на мужчину, после чего он умер, говорится в статье.Согласно официальным данным индийских железных дорог, с 2019 года в стране зарегистрировали более 100 тысяч случаев столкновений поездов с крупным рогатым скотом. Власти рассматривают вариант ограждения путей вдоль 622-километрового участка Мумбаи-Ахмедабад, а также возведение около тысячи километров ограждений на Северо-Центральной железной дороге в штате Уттар-Прадеш.
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в мире, индия, уттар-прадеш
В мире, Индия, Уттар-Прадеш
Летящая корова убила индийца, справлявшего нужду на рельсы
NDTV: в Индии справлявший нужду на рельсы мужчина погиб после падения на него коровы