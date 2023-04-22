https://ria.ru/20230422/koronavirus-1867061779.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 122 случая COVID-19, госпитализированы 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T11:29

2023-04-22T11:29

2023-04-22T11:29

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 122 случая COVID-19, госпитализированы 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 122, госпитализированы 15 человек, выздоровели 82 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 174 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html

московская область (подмосковье)

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2023

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии