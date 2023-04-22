https://ria.ru/20230422/koronavirus-1867061779.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.04.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 122 случая COVID-19, госпитализированы 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T11:29
2023-04-22T11:29
2023-04-22T11:29
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750812017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b004cbe9525ad520534abaa31bb41154.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 122 случая COVID-19, госпитализированы 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 122, госпитализированы 15 человек, выздоровели 82 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 174 случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750812017_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f62f94ff65bc3167cce6537c6193e118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 15 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 122 новых случая COVID-19, выздоровели 82 человека