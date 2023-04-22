https://ria.ru/20230422/korabl-1867075365.html

Найдено потопленное США во Вторую мировую войну судно с тысячью погибших

Найдено потопленное США во Вторую мировую войну судно с тысячью погибших - РИА Новости, 22.04.2023

Найдено потопленное США во Вторую мировую войну судно с тысячью погибших

В Южно-Китайском море обнаружили японское судно Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны потопила американская подлодка, написал в Twitter... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:03

2023-04-22T14:03

2023-04-22T14:26

в мире

сша

австралия

южно-китайское море

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Южно-Китайском море обнаружили японское судно Montevideo Maru, которое во время Второй мировой войны потопила американская подлодка, написал в Twitter премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе."Наконец-то место упокоения потерянных душ Montevideo Maru было найдено. Среди 1060 военнопленных, находившихся на борту, 850 были австралийскими военнослужащими, жизни которых оборвались. Мы надеемся, что известия о находке обломков принесут утешение их близким", — отметил он. Montevideo Maru было потоплено ВМС США 1 июля 1942 года, когда перевозило австралийских пленных из Папуа — Новой Гвинеи на китайский остров Хайнань. Эта трагедия считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.

https://ria.ru/20210711/sudno-1740822450.html

сша

австралия

южно-китайское море

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в мире, сша, австралия, южно-китайское море