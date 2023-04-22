https://ria.ru/20230422/kor-1867048195.html

В Роспотребнадзоре напомнили о сходстве симптомов кори и ОРВИ

В Роспотребнадзоре напомнили о сходстве симптомов кори и ОРВИ - РИА Новости, 22.04.2023

В Роспотребнадзоре напомнили о сходстве симптомов кори и ОРВИ

Симптомы кори в первые 3-4 дня болезни похожи на ОРВИ – повышенная температура, кашель, насморк, першение в горле, сыпь появляется лишь на 3-5 день, сообщили... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T09:09

2023-04-22T09:09

2023-04-22T09:09

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Симптомы кори в первые 3-4 дня болезни похожи на ОРВИ – повышенная температура, кашель, насморк, першение в горле, сыпь появляется лишь на 3-5 день, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается 3-4 дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко – конъюнктивит", - говорится в сообщении. При этом, в отличие от других острых респираторных инфекций, при кори в эти дни состояние неуклонно ухудшается: нарастает слабость, кашель становится навязчивым и грубым, появляется отечность век, светобоязнь и слезотечение, пояснили в пресс-службе. В эти сроки при осмотре полости рта можно уже увидеть изменения слизистой неба – яркие красные пятна и пятна Коплика-Филатова-Бельского на слизистой щек в виде мелких беловатых точек с красным ободком, отметили в ведомстве. Самостоятельно заподозрить корь возможно в случае появления сыпи на коже на 3-5-й день болезни с сохраняющейся высокой температурой, кашлем, общим плохим самочувствием. Подозрения на корь усиливаются, если присутствует светобоязнь и слезотечение, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Для подтверждения диагноза на 4-5 день от начала высыпания у больного необходимо взять кровь и провести серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230421/kor-1866876528.html

https://ria.ru/20230421/kor-1866786440.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)