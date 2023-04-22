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Президент Финляндии отказался закрыть консульство России на Аландах - РИА Новости, 22.04.2023
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13:18 22.04.2023 (обновлено: 13:21 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/konsulstvo-1867071248.html
Президент Финляндии отказался закрыть консульство России на Аландах
Президент Финляндии отказался закрыть консульство России на Аландах - РИА Новости, 22.04.2023
Президент Финляндии отказался закрыть консульство России на Аландах
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, сообщает общественная... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:18
2023-04-22T13:21
в мире
финляндия
россия
аландские острова
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Российская сторона знает, о так называемой "гражданской инициативе" в Финляндии о закрытии консульства России на Аландских островах, но при этом надеется, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов и присутствию там российского консульства, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ. "Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим. Между тем возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом. Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии", – приводит ТВ слова Ниинистё, который ответил на вопрос ведущей, "продолжит ли находиться" на островах консульство РФ. Как сообщалось ранее, на сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на 12.00 мск субботы, инициатива набрала 30,2 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
https://ria.ru/20230421/ukraina-1866872355.html
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в мире, финляндия, россия, аландские острова, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Россия, Аландские острова, Саули Ниинисте
Президент Финляндии отказался закрыть консульство России на Аландах

YLE: президент Ниинисте не поддержал идею закрыть консульство РФ на Аландских островах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на демилитаризованных Аландских островах, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Российская сторона знает, о так называемой "гражданской инициативе" в Финляндии о закрытии консульства России на Аландских островах, но при этом надеется, что Хельсинки выполнит обязательства по демилитаризованному статусу этих островов и присутствию там российского консульства, сообщили ранее РИА Новости в МИД РФ.
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"Конечно, если вы действуете под дипломатическим статусом, ваша деятельность должна соответствовать правилам дипломатии. И мы обязательно за этим следим. Между тем возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом. Конечно, если будет зафиксирована какая-то неприемлемая активность, то Финляндия отреагирует по всем правилам дипломатии", – приводит ТВ слова Ниинистё, который ответил на вопрос ведущей, "продолжит ли находиться" на островах консульство РФ.
Как сообщалось ранее, на сайте гражданских инициатив Финляндии проходит сбор подписей о закрытии консульства России на Аландских островах в связи с вступлением Финляндии в Организацию Североатлантического договора. По данным на 12.00 мск субботы, инициатива набрала 30,2 тысячи подписей граждан из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения парламентом страны.
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В миреФинляндияРоссияАландские островаСаули Ниинисте
 
 
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