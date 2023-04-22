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Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/konflikt-1867080944.html
Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич
Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич - РИА Новости, 22.04.2023
Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич
Командование сербской армии и власти Сербии внимательно следят за ходом конфликта на Украине и модернизируют армию, исходя из условий современных боевых... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:52
2023-04-22T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
россия
украина
виктор орбан
александр вучич
ми-35
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Командование сербской армии и власти Сербии внимательно следят за ходом конфликта на Украине и модернизируют армию, исходя из условий современных боевых действий, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе крупнейшего смотра вооружений. Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. Он приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем мероприятий стал премьер Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой сербского государства. На показе также присутствует президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены сербского правительства. В смотре участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства. По словам президента Александра Вучича, "народ увидит свою армию и будет гордиться силой". Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти. Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20230422/vertolety-1867079154.html
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в мире, сербия, россия, украина, виктор орбан, александр вучич, ми-35, панцирь-с1, миг-29, милорад додик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Александр Вучич, Ми-35, Панцирь-С1, МиГ-29, Милорад Додик
Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, заявил Вучич

Вучич: Сербия пристально следит за конфликтом на Украине, чтобы модернизировать свою армию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Командование сербской армии и власти Сербии внимательно следят за ходом конфликта на Украине и модернизируют армию, исходя из условий современных боевых действий, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе крупнейшего смотра вооружений.
Показ возможностей армии Сербии "Гранит 2023" на военном аэродроме в Батайнице под Белградом в субботу является крупнейшим за последние годы. Он приурочен к Дню Армии Сербии, почетным гостем мероприятий стал премьер Венгрии Виктор Орбан, который утром провел встречу с главой сербского государства. На показе также присутствует президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, члены сербского правительства. В смотре участвуют свыше 5 тысяч военнослужащих, более 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), представлены свыше 2,3 тысячи видов оружия и военного оборудования, десятки танков и бронетехники импортного и сербского производства. По словам президента Александра Вучича, "народ увидит свою армию и будет гордиться силой".
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Сербия планирует закупить на Западе вертолеты Ми-35, заявил Вучич
Вчера, 14:35
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"Мы внимательно следим, наше военно-разведывательное агентство (ВОА) и генштаб меня ежедневно оповещают о событиях на Украине и о том, какими методами и средствами ведется конфликт. Нужно следить за самым необходимым в конфликте, можете и здесь видеть наиболее полезное: от ЗРПК "Пацирь-С1", прямо за нами РСЗО, конечно - беспилотники, эти вещи имеют величайшее значение. Но мы значительно усилили подразделения и с помощью БТР, модернизированных танков", - заявил Вучич после осмотра вооружений.
Президент Сербии в конце февраля посетовал на проблемы с доставкой заказанных в России систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из-за санкций Запада. В ноябре прошлого года Вучич сообщил, что в дополнение двух имеющимся установкам "Панцирь-С1", власти Сербии заказали в России "Панцирь МЕ", а также комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой. На полях международной выставки военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби он указал на вызванные санкциями Запада трудности в ремонте и обслуживании стоящих в строю ВВС Сербии 14 МиГ-29 из-за невозможности доставить запчасти.
Ранее он рассказал, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем разовьет и собственное производство. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
НАТО стала угрозой для Сербии, заявил Вучич
21 апреля, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияРоссияУкраинаВиктор ОрбанАлександр ВучичМи-35Панцирь-С1МиГ-29Милорад Додик
 
 
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