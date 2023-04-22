Посольство России в Албании осудило комментарий Украины по визовому режиму
Посольство России в Албании осудило спекулятивный выпад украинских дипломатов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Посольство России в Албании указало на политизированный комментарий украинской дипмиссии в связи с отменой официальной Тираной безвизового режима для граждан РФ.
Украинское диппредставительство накануне в соцсетях поблагодарило "албанских друзей за солидарность и поддержку Украины в борьбе" с Россией.
"В связи со злорадным комментарием украинского посольства в Тиране, опубликованным 21 апреля (в соцсети - ред.)..., относительно введения визового режима въезда для российских граждан в Албанию в туристических целях хотели бы отметить, что, как нам разъяснили в МИД Албании, решение Совета министров пересмотреть список стран, граждане которых в период с 1 мая по 30 сентября не смогут въезжать в Албанию без виз в туристических целях, обусловлено иными причинами и обстоятельствами, нежели те, которые пытается навязать общественному мнению украинское диппредставительство", - указало посольство РФ в соцсетях.
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"В этот список не попали и другие страны, никак не связанные с украинским кризисом. Считаем комментарий украинского посольства спекулятивным и явно политизированным. Рассчитываем на реакцию албанских властей на этот недипломатичный и провокационный вброс", - подчеркнули российские дипломаты.
В диппредставительстве РФ уточнили, что в течение 2022 года с визами и без них Албанию посетили около 30 тысяч российских граждан и те, кто запланировал поездку в страну в 2023 году, "найдут необходимые время и средства для того, чтобы оформить албанскую визу". Отмечается, что въезд албанских граждан в Россию также осуществляется по визам, но это не мешает албанцам ее посещать.