https://ria.ru/20230422/kommentariy-1867079960.html

Посольство России в Албании осудило комментарий Украины по визовому режиму

Посольство России в Албании осудило комментарий Украины по визовому режиму - РИА Новости, 22.04.2023

Посольство России в Албании осудило комментарий Украины по визовому режиму

Посольство России в Албании указало на политизированный комментарий украинской дипмиссии в связи с отменой официальной Тираной безвизового режима для граждан... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:47

2023-04-22T14:47

2023-04-22T14:47

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БЕЛГРАД, 22 апр - РИА Новости. Посольство России в Албании указало на политизированный комментарий украинской дипмиссии в связи с отменой официальной Тираной безвизового режима для граждан РФ. Украинское диппредставительство накануне в соцсетях поблагодарило "албанских друзей за солидарность и поддержку Украины в борьбе" с Россией. "В связи со злорадным комментарием украинского посольства в Тиране, опубликованным 21 апреля (в соцсети - ред.)..., относительно введения визового режима въезда для российских граждан в Албанию в туристических целях хотели бы отметить, что, как нам разъяснили в МИД Албании, решение Совета министров пересмотреть список стран, граждане которых в период с 1 мая по 30 сентября не смогут въезжать в Албанию без виз в туристических целях, обусловлено иными причинами и обстоятельствами, нежели те, которые пытается навязать общественному мнению украинское диппредставительство", - указало посольство РФ в соцсетях. В диппредставительстве РФ уточнили, что в течение 2022 года с визами и без них Албанию посетили около 30 тысяч российских граждан и те, кто запланировал поездку в страну в 2023 году, "найдут необходимые время и средства для того, чтобы оформить албанскую визу". Отмечается, что въезд албанских граждан в Россию также осуществляется по визам, но это не мешает албанцам ее посещать.

https://ria.ru/20230421/posolstvo-1866776277.html

https://ria.ru/20230422/festival-1867070139.html

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в мире, россия, албания, украина