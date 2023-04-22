https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html

Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.04.2023

Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T13:42

2023-04-22T13:42

2023-04-22T14:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867073393.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область