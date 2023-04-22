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Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 22.04.2023 (обновлено: 14:01 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.04.2023
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:42
2023-04-22T14:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230422/spetsoperatsiya-1867073393.html
россия
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении

ВС России уничтожили за сутки на Херсонском направлении свыше 25 боевиков ВСУ и гаубицу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
ВС России пресекли действия двух ДРГ на Краснолиманском направлении
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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