https://ria.ru/20230422/kherson-1867073735.html
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.04.2023
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T13:42
2023-04-22T13:42
2023-04-22T14:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении
ВС России уничтожили за сутки на Херсонском направлении свыше 25 боевиков ВСУ и гаубицу