https://ria.ru/20230422/kanada-1867122512.html
Россиянам порекомендовали не посещать Канаду
Россиянам порекомендовали не посещать Канаду - РИА Новости, 22.04.2023
Россиянам порекомендовали не посещать Канаду
Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадской валюте. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T20:24
2023-04-22T20:24
2023-04-22T20:24
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадской валюте. "В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", - отмечает посольство на своём сайте. Дипмиссия призывает россиян, уже находящихся в Канаде, "проявлять бдительность, особенно в общественных местах". Кроме того, дипломаты указывают на участившиеся обращения граждан России по поводу блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации. "С учётом высоких рисков ареста любых финансовых операций в канадской юрисдикции/в канадских долларах с участием российских банковских учреждений призываем полностью отказаться от их проведения. Ввиду неконструктивной позиции канадских властей возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям", - отметили в посольстве. Рекомендации актуальны как для физических, так и для юридических лиц, добавляется там.
https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html
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россия, канада, в мире
Россиянам порекомендовали не посещать Канаду
Посольство России рекомендовало не посещать Канаду из-за случаев дискриминации
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Посольство РФ в Канаде рекомендовало
россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадской валюте.
"В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", - отмечает посольство на своём сайте.
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Дипмиссия призывает россиян, уже находящихся в Канаде, "проявлять бдительность, особенно в общественных местах".
«
"Настоящее предупреждение распространяется в том числе на учебные заведения. Там отмечены проявления нетерпимости к русской культуре", - отметили в дипмиссии.
Кроме того, дипломаты указывают на участившиеся обращения граждан России по поводу блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации.
"С учётом высоких рисков ареста любых финансовых операций в канадской юрисдикции/в канадских долларах с участием российских банковских учреждений призываем полностью отказаться от их проведения. Ввиду неконструктивной позиции канадских властей возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям", - отметили в посольстве. Рекомендации актуальны как для физических, так и для юридических лиц, добавляется там.
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