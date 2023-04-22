https://ria.ru/20230422/kanada-1867122512.html

Россиянам порекомендовали не посещать Канаду

Россиянам порекомендовали не посещать Канаду - РИА Новости, 22.04.2023

Россиянам порекомендовали не посещать Канаду

Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадской валюте. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T20:24

2023-04-22T20:24

2023-04-22T20:24

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадской валюте. "В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", - отмечает посольство на своём сайте. Дипмиссия призывает россиян, уже находящихся в Канаде, "проявлять бдительность, особенно в общественных местах". Кроме того, дипломаты указывают на участившиеся обращения граждан России по поводу блокировки частных денежных переводов в местные финансово-кредитные организации. "С учётом высоких рисков ареста любых финансовых операций в канадской юрисдикции/в канадских долларах с участием российских банковских учреждений призываем полностью отказаться от их проведения. Ввиду неконструктивной позиции канадских властей возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям", - отметили в посольстве. Рекомендации актуальны как для физических, так и для юридических лиц, добавляется там.

https://ria.ru/20230422/tufli-1867033996.html

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россия, канада, в мире