https://ria.ru/20230422/kamchatka-1867037570.html

На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана

На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана - РИА Новости, 22.04.2023

На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T05:48

2023-04-22T05:48

2023-04-22T07:22

происшествия

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

олег бондаренко

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил у себя в телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко. Кроме того, Бондаренко добавил, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.

https://ria.ru/20230419/postradavshie-1866457313.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, олег бондаренко