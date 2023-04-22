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На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана - РИА Новости, 22.04.2023
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05:48 22.04.2023 (обновлено: 07:22 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/kamchatka-1867037570.html
На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана
На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана - РИА Новости, 22.04.2023
На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T05:48
2023-04-22T07:22
происшествия
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
олег бондаренко
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил у себя в телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко. Кроме того, Бондаренко добавил, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
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камчатка
шивелуч
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происшествия, камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, олег бондаренко
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, Олег Бондаренко
На Камчатке ввели режим ЧС после извержения вулкана

В пострадавших от пеплопада населенных пунктах Усть-Камчатского района ввели режим ЧС

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкАвтомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе
Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Юрий Демянчук
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Автомобиль, покрытый пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч в Усть-Камчатском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Усть-Камчатского района Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали после пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч, сообщил у себя в телеграм-канале глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко.
«
"Главный итог сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям - это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС - населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бондаренко добавил, что готовятся протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и все необходимые документы.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Службы сообщали о выбросе пепла примерно на 20 километров. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. По информации властей, в некоторых местах толщина пеплового слоя достигала 20 сантиметров. В прошлую среду Шивелуч выбросил пепел еще несколько раз.
Извержение вулкана Шивелуч - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Медслужбы проведут осмотр жителей Камчатки после извержения вулкана
19 апреля, 19:42
 
ПроисшествияКамчаткаШивелучУсть-Камчатский районОлег Бондаренко
 
 
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