https://ria.ru/20230422/iskander-1867119240.html
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России - РИА Новости, 22.04.2023
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:44
2023-04-22T19:44
2023-04-22T19:44
россия
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862859882_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_735ddebd58dc9d9161987c0908dad509.jpg
МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. "Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь завершили практическую подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации. Ранее в апреле расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Белоруссии отправились в РФ для практической подготовки, в том числе им предстояло изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".
https://ria.ru/20230421/rakety-1866969192.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862859882_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_40c979c93411bfa71b9adb6c515bd2a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России