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Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России - РИА Новости, 22.04.2023
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19:44 22.04.2023
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Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России - РИА Новости, 22.04.2023
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России
Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T19:44
2023-04-22T19:44
россия
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. "Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь завершили практическую подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации. Ранее в апреле расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Белоруссии отправились в РФ для практической подготовки, в том числе им предстояло изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".
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россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России

Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Архивное фото
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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии.
"Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь завершили практическую подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее в апреле расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Белоруссии отправились в РФ для практической подготовки, в том числе им предстояло изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".
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