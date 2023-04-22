https://ria.ru/20230422/iskander-1867119240.html

Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России

Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России - РИА Новости, 22.04.2023

Белорусские расчеты комплекса "Искандер-М" завершили подготовку в России

Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T19:44

2023-04-22T19:44

2023-04-22T19:44

россия

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Белорусские расчёты комплекса "Искандер-М" завершили практическую подготовку в России, сообщило в субботу минобороны Белоруссии. "Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Республики Беларусь завершили практическую подготовку в Российской Федерации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что сегодня белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов вооруженных сил Российской Федерации. Ранее в апреле расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетных войск вооруженных сил Белоруссии отправились в РФ для практической подготовки, в том числе им предстояло изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М".

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россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность