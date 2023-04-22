https://ria.ru/20230422/integratsiya-1867045419.html
Первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля
Первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля - РИА Новости, 22.04.2023
Первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля
Первое заседание комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему России, созданной при Федеральном собрании, пройдет 26... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:46
2023-04-22T08:46
2023-04-22T09:05
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Первое заседание комиссии совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов в правовую систему России, созданной при Федеральном собрании, пройдет 26 апреля, сообщил РИА Новости глава крымского парламента и председатель комиссии Владимир Константинов. По его словам, на заседании планируется участие руководителей законодательных органов ДНР и ЛНР, а также приглашены представители Запорожской и Херсонской областей. "В планах обсудить интеграцию регионов в правовую систему России, а также рассмотреть ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку участников спецоперации и противодействие использования беспилотников", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230419/uscherb-1866435950.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир константинов
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Константинов
Первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля
Константинов: первое заседание комиссии по интеграции новых субъектов пройдет 26 апреля