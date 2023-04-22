https://ria.ru/20230422/gretsiya-1867135364.html

Президент Греции распустила парламент

Президент Греции распустила парламент - РИА Новости, 22.04.2023

Президент Греции распустила парламент

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T23:11

2023-04-22T23:11

2023-04-22T23:11

в мире

греция

алексис ципрас

кириакос мицотакис

сириза

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АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. "Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 1 июня 2023 года, в четверг, в 11:00", - говорится в документе, опубликованном в "Правительственной газете". На первом заседании парламента новые депутаты будут приведены к присяге, а на следующий день, 2 июня, новый парламент изберет председателя. Указ президента о роспуске парламента уже вывешен на входе в парламент, его приклеил скотчем на доске объявлений возле восточного входа бригадный генерал полиции Фотис Дуицис из охраны парламента, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Временным министром внутренних дел назначена Каллиопи Спану, она будет заниматься проведением парламентских выборов. Приведение ее к присяге состоится в воскресенье, сообщило телевидение. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу встретился с президентом страны и попросил ее распустить парламент в связи со скорым истечением четырёхлетнего мандата правительства и назначить общенациональные выборы на 21 мая. По его словам, граждане на выборах смогут оценить весь период работы правительства, и решить, кто будет править в течение следующих четырех лет. Нынешнее правительство партии "Новая демократия" было избрано в июле 2019 года. Хотя выборы проводятся немного ранее, чем через четыре года, они считаются очередными. Впервые с 2004 года в Греции правительство отработало конституционный четырехлетний срок. До этого в течение 19 лет все парламентские выборы проходили досрочно. Избирательная кампанияВ своем телеобращении после встречи с президентом Кириакос Мицотакис назвал обеспечение инвестиционного уровня национальной целью, которая в сочетании с необходимостью сильного представительства страны на международном уровне требует, по его словам, обеспечить политическую стабильность в течение четырех лет с четкими решениями руководства страны. Лидер официальной оппозиции - Коалиции радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьер Алексис Ципрас в связи с началом избирательной кампании заявил, что народ не забывает, кто привёл страну к меморандумам с кредиторами. По этим кабальным меморандумам с тройкой кредиторов в период острого финансового кризиса Греция получила кредиты для спасения экономики в обмен на политику затягивания поясов – повышение налогов, сокращений пенсий и зарплат, увольнение госслужащих. Это привело к снижению уровня жизни населения. По словам Ципраса, премьер-министр "обращается к тем людям, у которых нет памяти, что его партия ("Новая демократия") разорила страну. "Правительство СИРИЗА вывело страну из меморандумов", - заявил Ципрас во время предвыборной поездки в Халкидики. Ципрас заявил, что 21 мая будет светлым днем, а политическое время Мицотакиса подходит к концу и наступает время больших политических перемен. Другие оппозиционные партии призвали граждан отвернуться от двух крупных партий и поддержать их.

https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html

https://ria.ru/20230414/sudno-1865347571.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html

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в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис, сириза