Рейтинг@Mail.ru
Президент Греции распустила парламент - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/gretsiya-1867135364.html
Президент Греции распустила парламент
Президент Греции распустила парламент - РИА Новости, 22.04.2023
Президент Греции распустила парламент
Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T23:11
2023-04-22T23:11
в мире
греция
алексис ципрас
кириакос мицотакис
сириза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов. "Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 1 июня 2023 года, в четверг, в 11:00", - говорится в документе, опубликованном в "Правительственной газете". На первом заседании парламента новые депутаты будут приведены к присяге, а на следующий день, 2 июня, новый парламент изберет председателя. Указ президента о роспуске парламента уже вывешен на входе в парламент, его приклеил скотчем на доске объявлений возле восточного входа бригадный генерал полиции Фотис Дуицис из охраны парламента, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Временным министром внутренних дел назначена Каллиопи Спану, она будет заниматься проведением парламентских выборов. Приведение ее к присяге состоится в воскресенье, сообщило телевидение. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу встретился с президентом страны и попросил ее распустить парламент в связи со скорым истечением четырёхлетнего мандата правительства и назначить общенациональные выборы на 21 мая. По его словам, граждане на выборах смогут оценить весь период работы правительства, и решить, кто будет править в течение следующих четырех лет. Нынешнее правительство партии "Новая демократия" было избрано в июле 2019 года. Хотя выборы проводятся немного ранее, чем через четыре года, они считаются очередными. Впервые с 2004 года в Греции правительство отработало конституционный четырехлетний срок. До этого в течение 19 лет все парламентские выборы проходили досрочно. Избирательная кампанияВ своем телеобращении после встречи с президентом Кириакос Мицотакис назвал обеспечение инвестиционного уровня национальной целью, которая в сочетании с необходимостью сильного представительства страны на международном уровне требует, по его словам, обеспечить политическую стабильность в течение четырех лет с четкими решениями руководства страны. Лидер официальной оппозиции - Коалиции радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьер Алексис Ципрас в связи с началом избирательной кампании заявил, что народ не забывает, кто привёл страну к меморандумам с кредиторами. По этим кабальным меморандумам с тройкой кредиторов в период острого финансового кризиса Греция получила кредиты для спасения экономики в обмен на политику затягивания поясов – повышение налогов, сокращений пенсий и зарплат, увольнение госслужащих. Это привело к снижению уровня жизни населения. По словам Ципраса, премьер-министр "обращается к тем людям, у которых нет памяти, что его партия ("Новая демократия") разорила страну. "Правительство СИРИЗА вывело страну из меморандумов", - заявил Ципрас во время предвыборной поездки в Халкидики. Ципрас заявил, что 21 мая будет светлым днем, а политическое время Мицотакиса подходит к концу и наступает время больших политических перемен. Другие оппозиционные партии призвали граждан отвернуться от двух крупных партий и поддержать их.
https://ria.ru/20230405/postavki-1863346874.html
https://ria.ru/20230414/sudno-1865347571.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис, сириза
В мире, Греция, Алексис Ципрас, Кириакос Мицотакис, СИРИЗА
Президент Греции распустила парламент

Президент Греции Сакелларопулу распустила парламент и назначила дату выборов депутатов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске парламента и проведении 21 мая 2023 года выборов депутатов.
"Созываем парламент, сформированный в результате выборов, 1 июня 2023 года, в четверг, в 11:00", - говорится в документе, опубликованном в "Правительственной газете".
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Минобороны Греции заявило об отказе поставлять танки Leopard на Украину
5 апреля, 23:06
На первом заседании парламента новые депутаты будут приведены к присяге, а на следующий день, 2 июня, новый парламент изберет председателя.
Указ президента о роспуске парламента уже вывешен на входе в парламент, его приклеил скотчем на доске объявлений возле восточного входа бригадный генерал полиции Фотис Дуицис из охраны парламента, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Временным министром внутренних дел назначена Каллиопи Спану, она будет заниматься проведением парламентских выборов. Приведение ее к присяге состоится в воскресенье, сообщило телевидение.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис в субботу встретился с президентом страны и попросил ее распустить парламент в связи со скорым истечением четырёхлетнего мандата правительства и назначить общенациональные выборы на 21 мая. По его словам, граждане на выборах смогут оценить весь период работы правительства, и решить, кто будет править в течение следующих четырех лет.
Нынешнее правительство партии "Новая демократия" было избрано в июле 2019 года. Хотя выборы проводятся немного ранее, чем через четыре года, они считаются очередными.
Впервые с 2004 года в Греции правительство отработало конституционный четырехлетний срок. До этого в течение 19 лет все парламентские выборы проходили досрочно.
Крупнейший грузовой порт Греции - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Очередное судно США с военной техникой для Украины прибудет в порт Греции
14 апреля, 14:56

Избирательная кампания

В своем телеобращении после встречи с президентом Кириакос Мицотакис назвал обеспечение инвестиционного уровня национальной целью, которая в сочетании с необходимостью сильного представительства страны на международном уровне требует, по его словам, обеспечить политическую стабильность в течение четырех лет с четкими решениями руководства страны.
Лидер официальной оппозиции - Коалиции радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьер Алексис Ципрас в связи с началом избирательной кампании заявил, что народ не забывает, кто привёл страну к меморандумам с кредиторами. По этим кабальным меморандумам с тройкой кредиторов в период острого финансового кризиса Греция получила кредиты для спасения экономики в обмен на политику затягивания поясов – повышение налогов, сокращений пенсий и зарплат, увольнение госслужащих. Это привело к снижению уровня жизни населения.
По словам Ципраса, премьер-министр "обращается к тем людям, у которых нет памяти, что его партия ("Новая демократия") разорила страну. "Правительство СИРИЗА вывело страну из меморандумов", - заявил Ципрас во время предвыборной поездки в Халкидики.
Ципрас заявил, что 21 мая будет светлым днем, а политическое время Мицотакиса подходит к концу и наступает время больших политических перемен.
Другие оппозиционные партии призвали граждан отвернуться от двух крупных партий и поддержать их.
Премьер-министр Греция Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Премьер Греции пообещал поддержку Украине
10 апреля, 19:18
 
В миреГрецияАлексис ЦипрасКириакос МицотакисСИРИЗА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала