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К "Госуслугам" желательно заводить отдельную почту, заявил эксперт - РИА Новости, 22.04.2023
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07:21 22.04.2023 (обновлено: 07:33 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/gosuslugi-1867040628.html
К "Госуслугам" желательно заводить отдельную почту, заявил эксперт
К "Госуслугам" желательно заводить отдельную почту, заявил эксперт - РИА Новости, 22.04.2023
К "Госуслугам" желательно заводить отдельную почту, заявил эксперт
Пользователям, регистрирующимся на "Госуслугах" и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту, чтобы обезопасить свои данные, рассказал РИА РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T07:21
2023-04-22T07:33
общество
технологии
мегафон
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователям, регистрирующимся на "Госуслугах" и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту, чтобы обезопасить свои данные, рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафон" Сергей Хренов. По словам эксперта, аферисты по прежнему уделяют особое внимание почте, ведь к ней привязаны различные аккаунты, электронные кошельки и многое другое. Именно поэтому, получив доступ к адресу, они могут не только рассылать спам, но и похитить личные данные. В этом случае в зоне риска не только репутация, но и финансовое положение. "Для личных целей используйте отдельные почтовые ящики, как минимум два. Один ящик вам понадобится для общения с друзьями, регистрации в интернет-магазинах, на форумах, в онлайн-играх, получения рассылки от магазинов… и так далее. А второй личный почтовый ящик используйте только для регистрации на "Госуслугах" и других государственных сайтах, куда приходят важные документы с персональными данными", — рекомендует Хренов. Кроме того, одну почту можно использовать для восстановления доступа к другой, если она окажется в руках мошенников или пользователь забудет пароль. Несмотря на то, что провайдеры услуг электронной почты обеспечивают безопасность данных своих пользователей, это еще не гарантирует защищенность информации. Эксперт уточнил, что стоит также обзавестись специальной рабочей почтой только для выполнения служебных обязанностей.
https://ria.ru/20230420/povestka-1866613786.html
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общество, технологии, мегафон
Общество, Технологии, Мегафон
К "Госуслугам" желательно заводить отдельную почту, заявил эксперт

Эксперт "Мегафона" Хренов: данные на "Госуслугах" можно обезопасить отдельной почтой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователям, регистрирующимся на "Госуслугах" и других государственных сервисах, следует завести отдельную почту, чтобы обезопасить свои данные, рассказал РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафон" Сергей Хренов.
По словам эксперта, аферисты по прежнему уделяют особое внимание почте, ведь к ней привязаны различные аккаунты, электронные кошельки и многое другое. Именно поэтому, получив доступ к адресу, они могут не только рассылать спам, но и похитить личные данные. В этом случае в зоне риска не только репутация, но и финансовое положение.
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"Для личных целей используйте отдельные почтовые ящики, как минимум два. Один ящик вам понадобится для общения с друзьями, регистрации в интернет-магазинах, на форумах, в онлайн-играх, получения рассылки от магазинов… и так далее. А второй личный почтовый ящик используйте только для регистрации на "Госуслугах" и других государственных сайтах, куда приходят важные документы с персональными данными", — рекомендует Хренов.
Кроме того, одну почту можно использовать для восстановления доступа к другой, если она окажется в руках мошенников или пользователь забудет пароль. Несмотря на то, что провайдеры услуг электронной почты обеспечивают безопасность данных своих пользователей, это еще не гарантирует защищенность информации.
Эксперт уточнил, что стоит также обзавестись специальной рабочей почтой только для выполнения служебных обязанностей.
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