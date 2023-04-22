https://ria.ru/20230422/gonduras-1867034330.html
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства - РИА Новости, 22.04.2023
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства
Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T03:37
2023-04-22T03:37
2023-04-22T03:37
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САН-САЛЬВАДОР, 22 апр - РИА Новости. Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого Мануэля Селайи. По словам Кастро, поскольку переворот против Селайи остался безнаказанным, принимавшие в нем участие политические деятели пытаются дестабилизировать действующее избранное правительство. Слова главы государства прозвучали после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи. "Скоро станет понятно, что Гондурас - это не она. Мы готовы!" - написал Васкес Веласкес на своей странице в Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta*). В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе минувшего.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, гондурас, коста-рика, сиомара кастро
В мире, Гондурас, Коста-Рика, Сиомара Кастро
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства
Президент Гондураса Кастро: правительству Гондураса грозит новый переворот
САН-САЛЬВАДОР, 22 апр - РИА Новости. Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого Мануэля Селайи.
«
"Вы должны понимать, что здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте просто посмотрим, какие фигуры проявляют себя - те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году", - сказала Кастро журналистам после выступления по случаю 92-й годовщины образования ВВС страны.
По словам Кастро, поскольку переворот против Селайи остался безнаказанным, принимавшие в нем участие политические деятели пытаются дестабилизировать действующее избранное правительство.
Слова главы государства прозвучали после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи. "Скоро станет понятно, что Гондурас - это не она. Мы готовы!" - написал Васкес Веласкес на своей странице в Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta*).
В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику
, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе минувшего.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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