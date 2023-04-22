Рейтинг@Mail.ru
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/gonduras-1867034330.html
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства - РИА Новости, 22.04.2023
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства
Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T03:37
2023-04-22T03:37
в мире
гондурас
коста-рика
сиомара кастро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131110/64/1311106449_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_50d73ed7a89c33c0ec48895b5a75230b.jpg
САН-САЛЬВАДОР, 22 апр - РИА Новости. Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого Мануэля Селайи. По словам Кастро, поскольку переворот против Селайи остался безнаказанным, принимавшие в нем участие политические деятели пытаются дестабилизировать действующее избранное правительство. Слова главы государства прозвучали после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи. "Скоро станет понятно, что Гондурас - это не она. Мы готовы!" - написал Васкес Веласкес на своей странице в Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta*). В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе минувшего.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230326/kitay-1860685797.html
гондурас
коста-рика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131110/64/1311106449_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2a4edab671b003dc736cb6a247650939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гондурас, коста-рика, сиомара кастро
В мире, Гондурас, Коста-Рика, Сиомара Кастро
Президент Гондураса заявила о готовящемся заговоре против ее правительства

Президент Гондураса Кастро: правительству Гондураса грозит новый переворот

© Flickr / Don HeniseГондурас. Вид с вертолета
Гондурас. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Flickr / Don Henise
Гондурас. Вид с вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-САЛЬВАДОР, 22 апр - РИА Новости. Политические деятели, которые готовили переворот 2009 года в Гондурасе и остались безнаказанными, пытаются дестабилизировать действующее правительство, заявила президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого Мануэля Селайи.
«
"Вы должны понимать, что здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте просто посмотрим, какие фигуры проявляют себя - те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году", - сказала Кастро журналистам после выступления по случаю 92-й годовщины образования ВВС страны.
По словам Кастро, поскольку переворот против Селайи остался безнаказанным, принимавшие в нем участие политические деятели пытаются дестабилизировать действующее избранное правительство.
Слова главы государства прозвучали после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи. "Скоро станет понятно, что Гондурас - это не она. Мы готовы!" - написал Васкес Веласкес на своей странице в Facebook* (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta*).
В июне 2009 года президент Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, которое отказалось обеспечивать проведение референдума, дающего ему право избираться на второй срок. Селайя был арестован и выслан в Коста-Рику, а также обвинен в коррупции и нарушении конституции. Позже экс-президент вернулся в Гондурас. Его супруга Сиомара Кастро одержала победу на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе минувшего.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Китай и Гондурас установили дипломатические отношения
26 марта, 06:36
 
В миреГондурасКоста-РикаСиомара Кастро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала