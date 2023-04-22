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В МИД Германии назвали причину прямого перелета из Москвы в Берлин
В МИД Германии назвали причину прямого перелета из Москвы в Берлин - РИА Новости, 22.04.2023
В МИД Германии назвали причину прямого перелета из Москвы в Берлин
Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:53
2023-04-22T15:53
2023-04-22T16:25
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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, сообщил РИА Новости источник в МИД ФРГ.В субботу немецкие СМИ сообщили, что несмотря на запрет полетов для российских авиакомпаний, утром в Берлин прибыл прямой рейс из Москвы, который через несколько часов вернулся обратно."Федеральное правительство и российская сторона в последние недели находились в контакте по вопросам комплектования соответствующих представительств за рубежом. Сегодняшний полет связан с этим", - пояснил источник в германском МИД.Ранее в субботу МИД России сообщил, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Российская сторона осудила эти действия Берлина. В МИД РФ заявили, что Берлин "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".
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россия, германия, москва, в мире
Россия, Германия, Москва, В мире
В МИД Германии назвали причину прямого перелета из Москвы в Берлин
Источник: Россия и Германия обсудили комплектование своих зарубежных представительств
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Германия и Россия обсуждали комплектование своих зарубежных представительств, с этим был связан прямой перелет из Москвы в Берлин и обратно, сообщил РИА Новости источник в МИД ФРГ.
В субботу немецкие СМИ сообщили, что несмотря на запрет полетов для российских авиакомпаний, утром в Берлин прибыл прямой рейс из Москвы, который через несколько часов вернулся обратно.
"Федеральное правительство и российская сторона в последние недели находились в контакте по вопросам комплектования соответствующих представительств за рубежом. Сегодняшний полет связан с этим", - пояснил источник в германском МИД.
Ранее в субботу МИД России сообщил, что власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Российская сторона осудила эти действия Берлина. В МИД РФ заявили, что Берлин "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".
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