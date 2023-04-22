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Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2023
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14:58 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/france-1867081597.html
Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен
Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2023
Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен
На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:58
2023-04-22T14:58
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен. Она напомнила, что демократия заключается в том, чтобы уважать мнение собственного народа, а сегодня Франция находится "в более чем несостоятельной демократии", так как воля народа не уважается. Недавнее исследование центра BVA выявило, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов одобряют главу государства. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Ранее пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

Ле Пен: считает, что между Макроном и французами произошёл полный разрыв

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен.
«
"Проблема в том, что Эммануэль Макрон полностью "забункеризовался", он больше не может покинуть Елисейский дворец, не вызвав гнева людей, которых он отказывается слушать и чью волю он отказывается уважать… Так что это он породил этот гнев и хаос. Сегодня между Эммануэлем Макроном и французами произошел полный разрыв", - заявила Ле Пен в субботу в эфире телеканала BFMTV.
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
6 апреля, 17:38
Она напомнила, что демократия заключается в том, чтобы уважать мнение собственного народа, а сегодня Франция находится "в более чем несостоятельной демократии", так как воля народа не уважается.
«
"Эммануэль Макрон теряет популярность, потому что не уважает волю народа. Если народ говорит, что он не хочет эту реформу, то ее надо отложить в долгий ящик!" - считает политик.
Недавнее исследование центра BVA выявило, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов одобряют главу государства.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Ранее пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения завода Mathis в коммуне Мюттерсольц. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
19 апреля, 22:10
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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