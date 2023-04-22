https://ria.ru/20230422/france-1867081597.html

Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен - РИА Новости, 22.04.2023

Между Макроном и французами произошел полный разрыв, заявила Ле Пен

На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:58

2023-04-22T14:58

2023-04-22T14:58

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. На сегодняшний день между президентом Франции Эммануэлем Макроном и французским народом наблюдается полный разрыв, заявила в интервью лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен. Она напомнила, что демократия заключается в том, чтобы уважать мнение собственного народа, а сегодня Франция находится "в более чем несостоятельной демократии", так как воля народа не уважается. Недавнее исследование центра BVA выявило, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя из-за проведения пенсионной реформы в стране, только 26% французов одобряют главу государства. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Ранее пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы