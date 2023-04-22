https://ria.ru/20230422/finansirovanie-1867056914.html

В правительстве рассказали о финансировании важных объектов инфраструктуры

В правительстве рассказали о финансировании важных объектов инфраструктуры - РИА Новости, 22.04.2023

В правительстве рассказали о финансировании важных объектов инфраструктуры

Правительство России направит свыше 60 миллиардов рублей на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T10:29

2023-04-22T10:29

2023-04-22T10:29

экономика

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Правительство России направит свыше 60 миллиардов рублей на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов: медицинских, культурных и образовательных учреждений и дорог, сообщается на сайте кабмина. "Более 60,5 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также объектов транспортной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Уточняется, что средства пойдут в том числе на реставрацию и приспособление одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина под научно-информационный центр, строительство комплекса общежитий для студентов Сибирского федерального университета в Красноярске, реконструкцию аэропорта Усть-Камчатск в Камчатском крае, строительство и реконструкцию участков автодорог "Байкал", "Лена", "Колыма" и "Кавказ". Кроме того, благодаря федеральным средствам продолжится строительство школ и модернизация учреждений первичного звена здравоохранения, добавляется в сообщении. Ранее в апреле премьер на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год" заявил, что в России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, в том числе расширение инфраструктуры.

https://ria.ru/20230421/putin-1866953643.html

https://ria.ru/20230421/finansy-1866948773.html

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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф