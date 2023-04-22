https://ria.ru/20230422/fbr-1867033366.html

ФБР допросило пользователей сервера в Discord после утечки документов

ФБР допросило пользователей сервера в Discord после утечки документов - РИА Новости, 22.04.2023

ФБР допросило пользователей сервера в Discord после утечки документов

ФБР допросило пользователей сервера в Discord, на котором появились секретные документы Пентагона, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T02:59

2023-04-22T02:59

2023-04-22T03:09

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ФБР допросило пользователей сервера в Discord, на котором появились секретные документы Пентагона, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "ФБР говорило с друзьями Тейшейры, которые общались с ним на сервере в Discord", — говорится в сообщении издания.Их спрашивали о том, как они познакомились с Тейшейрой, в какие видеоигры они вместе играли и находились ли среди пользователей сервера иностранные граждане. Согласно источникам, ФБР изъяло электронные устройства по меньшей мере одного из бывших членов группы. По информации газеты, бывший пользователь сервера заявил, что Тейшейра начал делиться секретными документами в декабре. Однако другие утверждают, что к публикациям он приступил еще летом. Также, по словам бывших членов группы, согласно негласному правилу, документы не распространялись за пределы сервера. Но в конце февраля состоявший в группе подросток без ведома остальных начал публиковать фотографии секретных документов на другом сервере. Впоследствии данные оказались в других группах. Согласно пользователям сервера, который использовал и Тейшейра, он поделился с ними информацией, потому что хотел держать их в курсе мировых событий. Как утверждает издание, военный, скорее всего, понимал, что не уполномочен распространять эти материалы. А один из бывших членов группы считает, что в действиях Тейшейр не было умысла проинформировать других о неправомерных действиях американского правительства.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.По этому делу 13 апреля задержали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру. WP утверждает, что Тейшейра начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале спецоперации на Украине.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230419/utechka-1866213069.html

https://ria.ru/20230420/utechka-1866523183.html

https://ria.ru/20230421/sud-1866994556.html

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в мире, украина, сша, россия, федеральное бюро расследований сша, министерство обороны сша