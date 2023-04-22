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Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом

Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом - РИА Новости, 22.04.2023

Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом

Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T08:58

2023-04-22T08:58

2023-04-22T08:58

происшествия

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Принял решение - из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор - на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", - говорится в сообщении. Большинство жителей, которые были вынуждены покинуть свой дом на улице Шаландина, 15, из-за аварии, временно разместились у своих знакомых, близких и друзей, по необходимости предоставлялись места в гостинцах Белгорода, добавил Гладков. Уточняется, что два человека, которые пострадали при взрыве, находятся в больницах под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. "Сейчас вокруг дома проводится работа саперами на поиски взрывоопасных предметов. Как только они будут завершены, строители приступят к восстановительным работам", - добавил Гладков. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было.

https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html

https://ria.ru/20230305/raboty-1855952334.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков