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Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом - РИА Новости, 22.04.2023
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08:58 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/dom-1867046777.html
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом - РИА Новости, 22.04.2023
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом
Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T08:58
2023-04-22T08:58
происшествия
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Принял решение - из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор - на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", - говорится в сообщении. Большинство жителей, которые были вынуждены покинуть свой дом на улице Шаландина, 15, из-за аварии, временно разместились у своих знакомых, близких и друзей, по необходимости предоставлялись места в гостинцах Белгорода, добавил Гладков. Уточняется, что два человека, которые пострадали при взрыве, находятся в больницах под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает. "Сейчас вокруг дома проводится работа саперами на поиски взрывоопасных предметов. Как только они будут завершены, строители приступят к восстановительным работам", - добавил Гладков. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было.
https://ria.ru/20230420/gladkov-1866592351.html
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом

Губернатор Гладков: в пострадавшем после взрыва доме проведут капитальный ремонт

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия взрыва в Белгороде
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области проведут капитальный ремонт в доме, пострадавшем после взрыва, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Принял решение - из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам. И, конечно, основной упор - на восстановление пяти квартир, которые больше всего пострадали", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Гладков заявил, что Белгородская область развивается и противостоит угрозам
20 апреля, 13:09
Большинство жителей, которые были вынуждены покинуть свой дом на улице Шаландина, 15, из-за аварии, временно разместились у своих знакомых, близких и друзей, по необходимости предоставлялись места в гостинцах Белгорода, добавил Гладков.
Уточняется, что два человека, которые пострадали при взрыве, находятся в больницах под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.
"Сейчас вокруг дома проводится работа саперами на поиски взрывоопасных предметов. Как только они будут завершены, строители приступят к восстановительным работам", - добавил Гладков.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером в четверг в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было.
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
В Климовском районе Брянской области завершили все восстановительные работы
5 марта, 13:13
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав Гладков
 
 
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