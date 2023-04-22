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В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ

В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ - РИА Новости, 22.04.2023

В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ

Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Ацамаз Кабисов. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T22:43

2023-04-22T22:43

2023-04-22T22:54

экономика

южная осетия

россия

энергетика

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ЦХИНВАЛ, 22 апр – РИА Новости. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Ацамаз Кабисов.По его словам, Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности. При этом Кабисов подчеркнул, что в будущем неплательщиков ждет отключение от сети, отметив, что компания может отключать таких абонентов после двух платежных периодов. Отключение будет производиться после соответствующего предупреждения.

https://ria.ru/20221230/putin-1842566630.html

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экономика, южная осетия, россия, энергетика