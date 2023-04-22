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В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ - РИА Новости, 22.04.2023
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22:43 22.04.2023 (обновлено: 22:54 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/dolg-1867132542.html
В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ
В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ - РИА Новости, 22.04.2023
В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ
Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Ацамаз Кабисов. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T22:43
2023-04-22T22:54
экономика
южная осетия
россия
энергетика
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ЦХИНВАЛ, 22 апр – РИА Новости. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Ацамаз Кабисов.По его словам, Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности. При этом Кабисов подчеркнул, что в будущем неплательщиков ждет отключение от сети, отметив, что компания может отключать таких абонентов после двух платежных периодов. Отключение будет производиться после соответствующего предупреждения.
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экономика, южная осетия, россия, энергетика
Экономика, Южная Осетия, Россия, Энергетика
В Южной Осетии назвали размер долга перед Россией за свет и газ

Директор Кабисов: долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает миллиард рублей

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Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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ЦХИНВАЛ, 22 апр – РИА Новости. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превышает 1 миллиард рублей, сообщил директор госпредприятия "Энергоресурс - Южная Осетия" Ацамаз Кабисов.
«
"Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 миллионов рублей, а по электроэнергии у нас 607 миллионов рублей", - цитирует Кабисова Sputnik Южная Осетия.
По его словам, Южная Осетия планирует провести переговоры с Россией по теме погашения задолженности. При этом Кабисов подчеркнул, что в будущем неплательщиков ждет отключение от сети, отметив, что компания может отключать таких абонентов после двух платежных периодов. Отключение будет производиться после соответствующего предупреждения.
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