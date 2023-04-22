https://ria.ru/20230422/diversiya-1867035228.html
В США осудили двух американцев за подготовку диверсий
В США осудили двух американцев за подготовку диверсий - РИА Новости, 22.04.2023
В США осудили двух американцев за подготовку диверсий
Двое американцев приговорены к длительным тюремным срокам за подготовку диверсий на энергетических объектах в надежде спровоцировать экономический кризис и... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T04:10
2023-04-22T04:10
2023-04-22T04:10
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Двое американцев приговорены к длительным тюремным срокам за подготовку диверсий на энергетических объектах в надежде спровоцировать экономический кризис и расовый конфликт в США, сообщило министерство юстиции. Власти считают, что таким образом 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост рассчитывали разжечь межэтническую рознь и способствовать "превосходству белой расы". "План заключался в том, чтобы с помощью мощных ружей атаковать подстанции или электрические сети. Подзащитные полагали, что реализация их плана будет стоить правительству миллионы долларов и вызовет волнения среди американцев в регионе. Они обсуждали вероятность того, что отключение электроэнергии на много месяцев приведет к войне, даже расовой войне, и спровоцирует следующую Великую депрессию (экономический кризис в США в конце 1920-х - 1930-х годах - ред.) ", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что Кук и Фрост признали себя виновными в "заговоре с целью оказания материальной поддержки террористам" и получили 92 и 60 месяцев тюрьмы соответственно. "Эти подзащитные планировали вооруженные нападения на энергетические объекты ради разжигания розни в поддержку идеологии превосходства белой расы, и теперь их привлекли к ответу", - сказал помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен. Третий фигурант дела, 22-летний Джексон Соуолл, признал себя виновным в феврале прошлого года. Наказание ему будет определено позднее, сообщило министерство юстиции.
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в мире, сша
В США осудили двух американцев за подготовку диверсий
Минюст США: двух американцев осудили за подготовку диверсий на энергетических объектах
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости.
Двое американцев приговорены к длительным тюремным срокам за подготовку диверсий на энергетических объектах в надежде спровоцировать экономический кризис и расовый конфликт в США, сообщило
министерство юстиции.
Власти считают, что таким образом 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост рассчитывали разжечь межэтническую рознь и способствовать "превосходству белой расы".
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"План заключался в том, чтобы с помощью мощных ружей атаковать подстанции или электрические сети. Подзащитные полагали, что реализация их плана будет стоить правительству миллионы долларов и вызовет волнения среди американцев в регионе. Они обсуждали вероятность того, что отключение электроэнергии на много месяцев приведет к войне, даже расовой войне, и спровоцирует следующую Великую депрессию (экономический кризис в США в конце 1920-х - 1930-х годах - ред.) ", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что Кук и Фрост признали себя виновными в "заговоре с целью оказания материальной поддержки террористам" и получили 92 и 60 месяцев тюрьмы соответственно.
"Эти подзащитные планировали вооруженные нападения на энергетические объекты ради разжигания розни в поддержку идеологии превосходства белой расы, и теперь их привлекли к ответу", - сказал помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.
Третий фигурант дела, 22-летний Джексон Соуолл, признал себя виновным в феврале прошлого года. Наказание ему будет определено позднее, сообщило министерство юстиции.
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