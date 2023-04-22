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В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
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17:38 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/defolt-1867105253.html
В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США, пишут СМИ
В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2023
В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США, пишут СМИ
Ряд высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:38
2023-04-22T17:38
в мире
сша
джо байден
барак обама
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между главой Белого дома и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта", - говорится в публикации. Чиновники, чей фокус в администрации в большей степени направлен на политическую повестку, менее обеспокоены такой угрозой. При этом между Белым домом и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга, а Байден и Маккарти ведут все обсуждения только в публичной плоскости во время своих выступлений и заявлений в медиа. В среду Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием. Позднее Маккарти пообещал провести законопроект через палату представителей на следующей неделе, после чего он должен направиться в контролируемый демократами сенат. Однако по оценкам собеседников издания, остается не ясно, сможет ли Маккарти добиться большинства голосов в палате. В сенате ему и вовсе не приходится рассчитывать на успех. "Если они проведут (законопроект), то мы собираемся подвесить его вокруг их умеренных шей", - цитирует Politico слова собеседника, раскрывшего планы демократов в сенате. Что касается самого Байдена, то по данным журнала, президент "научился" в администрации экс-президента Барака Обамы, также находившегося в схожей ситуации с республиканцами в 2011 году, что Белый дом не должен позволить конгрессу сделать вопрос самого потолка госдолга предметом обсуждений. Ранее портал Axios сообщал, что нежелание Байдена начинать обсуждение вопроса повышения потолка госдолга с республиканским большинством в палате представителей конгресса также вызывает растущую тревогу среди его однопартийцев по Демократической партии. В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
https://ria.ru/20230422/rossiya-1867047216.html
https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Кевин Маккарти
В Белом доме обеспокоены угрозой дефолта в США, пишут СМИ

Politico: в Белом доме боятся риска дефолта из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта американской экономики из-за отсутствия переговоров по повышению потолка госдолга между главой Белого дома и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщает Politico со ссылкой на источники.
"Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные представители, сфокусированные на экономических вопросах, в частном порядке выражали большее беспокойство серьезностью вероятности дефолта", - говорится в публикации.
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Чиновники, чей фокус в администрации в большей степени направлен на политическую повестку, менее обеспокоены такой угрозой. При этом между Белым домом и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга, а Байден и Маккарти ведут все обсуждения только в публичной плоскости во время своих выступлений и заявлений в медиа.
В среду Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.
Позднее Маккарти пообещал провести законопроект через палату представителей на следующей неделе, после чего он должен направиться в контролируемый демократами сенат. Однако по оценкам собеседников издания, остается не ясно, сможет ли Маккарти добиться большинства голосов в палате. В сенате ему и вовсе не приходится рассчитывать на успех.
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"Если они проведут (законопроект), то мы собираемся подвесить его вокруг их умеренных шей", - цитирует Politico слова собеседника, раскрывшего планы демократов в сенате.
Что касается самого Байдена, то по данным журнала, президент "научился" в администрации экс-президента Барака Обамы, также находившегося в схожей ситуации с республиканцами в 2011 году, что Белый дом не должен позволить конгрессу сделать вопрос самого потолка госдолга предметом обсуждений.
Ранее портал Axios сообщал, что нежелание Байдена начинать обсуждение вопроса повышения потолка госдолга с республиканским большинством в палате представителей конгресса также вызывает растущую тревогу среди его однопартийцев по Демократической партии.
В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.
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