https://ria.ru/20230422/defender-1867108773.html

Эксперт рассказал о начавшихся в Европе учениях Defender

Эксперт рассказал о начавшихся в Европе учениях Defender - РИА Новости, 22.04.2023

Эксперт рассказал о начавшихся в Европе учениях Defender

Начавшиеся в Европе учения Defender - своего рода смотр сил Запада, оставшихся после поставок военной техники Украине, заявил РИА Новости декан факультета... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T18:15

2023-04-22T18:15

2023-04-22T18:15

украина

европа

сергей гриняев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Начавшиеся в Европе учения Defender - своего рода смотр сил Запада, оставшихся после поставок военной техники Украине, заявил РИА Новости декан факультета комплексной безопасности РГУ нефти и газа Сергей Гриняев. "За истекший год на полях сражений вооруженные силы Украины были серьезно потрепаны. Те поставки вооружений, которые шли Украине из Европы - это в основном вооружение с баз хранения, но в ряде случаев поставлялась техника напрямую из вооруженных сил стран НАТО. Это привело к снижению их боевого потенциала. И одна из целей проводящихся в этом году учений будет осознание и принятие решений руководством НАТО, а готовы ли Объединенные силы НАТО к решению своих задач", - считает Гриняев. Техника времен СССР, которую страны Восточной Европы отправили на Украину, постепенно замещается более современной техникой натовского образца. Соответственно, на учениях будут отрабатываться навыки работы с этой техникой. Международные военные учения Defender с участием солдат НАТО и стран-партнеров начинаются в субботу. Маневры будут проходить на протяжении почти двух месяцев - с 22 апреля до 23 июня. Как проинформировали в Пентагоне, в них будут задействованы почти 8 тысяч американских военнослужащих, а также 15 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров США. Согласно данным Пентагона, в 2022 году в маневрах такого рода приняли участие 3,5 тысячи солдат США, а также 5,2 тысячи военнослужащих и офицеров лишь из 11 союзных стран.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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украина, европа, сергей гриняев, нато, министерство обороны сша, сша, в мире