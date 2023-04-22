https://ria.ru/20230422/buryatiya-1867041484.html
В Бурятии прошли работы по тушению трех лесных пожаров
В Бурятии прошли работы по тушению трех лесных пожаров - РИА Новости, 22.04.2023
В Бурятии прошли работы по тушению трех лесных пожаров
Работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 136 гектаров проводились в прошедшие сутки в Баунтовском и Муйском районах Бурятии, сообщается в субботу... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T07:39
2023-04-22T07:39
2023-04-22T07:48
муйский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 22 апр – РИА Новости. Работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 136 гектаров проводились в прошедшие сутки в Баунтовском и Муйском районах Бурятии, сообщается в субботу в официальном телеграм-канале республиканского агентства лесного хозяйства.Отмечается, что два пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, один - из-за линейных объектов. На тушении работали 79 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников и 9 единиц лесопожарной техники. По данным ведомства, на утро 22 апреля в Муйском районе возгорание ликвидировано, продолжается работа по тушению двух лесных пожаров в Баунтовском районе. В Республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что в Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
https://ria.ru/20230416/pozhar-1865612984.html
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муйский район, происшествия
Муйский район, Происшествия
В Бурятии прошли работы по тушению трех лесных пожаров
В Бурятии прошли работы по тушению трех лесных пожаров на площади почти 140 гектаров
УЛАН-УДЭ, 22 апр – РИА Новости.
Работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади 136 гектаров проводились в прошедшие сутки в Баунтовском и Муйском районах Бурятии, сообщается
в субботу в официальном телеграм-канале республиканского агентства лесного хозяйства.
«
"За прошедшие сутки проводились работы по тушению трех лесных пожаров в Баунтовском и Муйском районах… Общая площадь, пройденная огнем, составляет 136 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, один - из-за линейных объектов. На тушении работали 79 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников и 9 единиц лесопожарной техники.
По данным ведомства, на утро 22 апреля в Муйском районе возгорание ликвидировано, продолжается работа по тушению двух лесных пожаров в Баунтовском районе.
В Республиканском агентстве лесного хозяйства напомнили, что в Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
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