https://ria.ru/20230422/bunt-1867102881.html

В рядах украинских военных начались бунты, заявил Пригожин

В рядах украинских военных начались бунты, заявил Пригожин - РИА Новости, 22.04.2023

В рядах украинских военных начались бунты, заявил Пригожин

В подконтрольных Киеву Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди бойцов ВСУ, заявил в Telegram-канале основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T17:21

2023-04-22T17:21

2023-04-22T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

константиновка

донецкая народная республика

евгений пригожин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В подконтрольных Киеву Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди бойцов ВСУ, заявил в Telegram-канале основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. "Они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками", — приводит пресс-служба слова бизнесмена. С таким призывом он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому.Уже много месяцев бойцы "Группы Вагнера" ведут ожесточенные бои за Артемовск — важный транспортный узел в Донбассе. На прошлой неделе Пригожин заявил, что они контролируют более 80 процентов территории города. Сейчас, по его словам, Артемовск находится в оперативном окружении, но говорить об образовании котла для ВСУ пока рано.По информации Минобороны, за минувшие сутки штурмовые отряды освободили еще три квартала на западе города. Поддержку им оказывают подразделения ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки войск. Украинская армия ежедневно теряет на этом направлении по несколько сотен человек.

https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html

артемовск

константиновка

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в мире, артемовск, константиновка, донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы украины