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Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды - РИА Новости, 22.04.2023
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12:39 22.04.2023 (обновлено: 16:02 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/brendy-1867068102.html
Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды
Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды - РИА Новости, 22.04.2023
Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды
Больше 70 процентов россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T12:39
2023-04-22T16:02
общество
бренды
россия
ромир
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Больше 70 процентов россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Семьдесят три процента опрошенных предпочли новый российский бренд иностранному, больше половины (53 процента) признались, что смогли бы доверять такому производителю", — говорится в исследовании. При этом для опрошенных важны такие характеристики, как название, логотип, дизайн, реклама. "Предпочтение новому российскому бренду с "иностранными характеристиками" отдали лишь 27 процентов респондентов, а о доверии к такому сообщили 22 процента", — заметили в "Ромир". Доверие к иностранным производителям выразили около трети опрошенных, а для 67 процентов предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества. По мнению старшего директора "Ромир" Ксении Пайзанской, эти результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей к отечественным брендам. Исследование проводилось в январе, в нем участвовали тысяча человек.
https://ria.ru/20230417/pevitsa-1865859226.html
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общество, бренды, россия, ромир
Общество, Бренды, Россия, Ромир
Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды

"Ромир": больше 70 процентов россиян предпочитают новые отечественные бренды иностранным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМанекены в магазине одежды 12 storeez
Манекены в магазине одежды 12 storeez - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Манекены в магазине одежды 12 storeez. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Больше 70 процентов россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Семьдесят три процента опрошенных предпочли новый российский бренд иностранному, больше половины (53 процента) признались, что смогли бы доверять такому производителю", — говорится в исследовании.
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При этом для опрошенных важны такие характеристики, как название, логотип, дизайн, реклама.
"Предпочтение новому российскому бренду с "иностранными характеристиками" отдали лишь 27 процентов респондентов, а о доверии к такому сообщили 22 процента", — заметили в "Ромир".
Доверие к иностранным производителям выразили около трети опрошенных, а для 67 процентов предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества. По мнению старшего директора "Ромир" Ксении Пайзанской, эти результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей к отечественным брендам.
Исследование проводилось в январе, в нем участвовали тысяча человек.
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