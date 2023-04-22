https://ria.ru/20230422/brendy-1867068102.html

Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды

Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды - РИА Новости, 22.04.2023

Опрос показал, сколько россиян предпочитают отечественные бренды

Больше 70 процентов россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T12:39

2023-04-22T12:39

2023-04-22T16:02

общество

бренды

россия

ромир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828642135_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_1e66b7f3bacdbd4119957e556c95e67f.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Больше 70 процентов россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Семьдесят три процента опрошенных предпочли новый российский бренд иностранному, больше половины (53 процента) признались, что смогли бы доверять такому производителю", — говорится в исследовании. При этом для опрошенных важны такие характеристики, как название, логотип, дизайн, реклама. "Предпочтение новому российскому бренду с "иностранными характеристиками" отдали лишь 27 процентов респондентов, а о доверии к такому сообщили 22 процента", — заметили в "Ромир". Доверие к иностранным производителям выразили около трети опрошенных, а для 67 процентов предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества. По мнению старшего директора "Ромир" Ксении Пайзанской, эти результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей к отечественным брендам. Исследование проводилось в январе, в нем участвовали тысяча человек.

https://ria.ru/20230417/pevitsa-1865859226.html

https://ria.ru/20230414/brendy-1865210341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, бренды, россия, ромир