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Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию - РИА Новости, 22.04.2023
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17:41 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/braziliya-1867105786.html
Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию
Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию - РИА Новости, 22.04.2023
Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет в Россию и на Украину до создания условий для прекращения конфликта, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T17:41
2023-04-22T17:41
в мире
россия
украина
луис инасиу лула да силва
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет в Россию и на Украину до создания условий для прекращения конфликта, сообщает новостной портал G1. Бразильский президент отметил, что "не поедет ни в Россию, ни на Украину, пока не будет создан климат для построения мира". Лула да Силва, общаясь с журналистами во время визита в Португалию, подчеркнул, что Бразилия выступает за поиск решения конфликта путем переговоров. "Нам нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы найти мир", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230418/pmef-1865959918.html
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в мире, россия, украина, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Россия, Украина, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию

Портал G1: президент Бразилии Лула да Силва пока не поедет ни в Россию, ни на Украину

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет в Россию и на Украину до создания условий для прекращения конфликта, сообщает новостной портал G1.
Бразильский президент отметил, что "не поедет ни в Россию, ни на Украину, пока не будет создан климат для построения мира".
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Путин пригласил президента Бразилии посетить ПМЭФ
18 апреля, 02:46
Лула да Силва, общаясь с журналистами во время визита в Португалию, подчеркнул, что Бразилия выступает за поиск решения конфликта путем переговоров. "Нам нужно создать группу стран, которые сядут за стол переговоров и с Украиной, и с Россией, чтобы найти мир", - сказал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Источник: Бразилия обсуждает в БРИКС урегулирование кризиса на Украине
18 апреля, 04:08
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Киеве раскритиковали позицию Бразилии по конфликту на Украине
18 апреля, 12:21
 
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