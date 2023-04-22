https://ria.ru/20230422/biznes-1867038826.html

Компании из Китая и Турции выразили желание приобрести бизнес в России

Компании из Китая и Турции выразили желание приобрести бизнес в России - РИА Новости, 22.04.2023

Компании из Китая и Турции выразили желание приобрести бизнес в России

Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность покупки бизнеса в России и готовы развивать здесь локальное производство, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T06:21

2023-04-22T06:21

2023-04-22T07:12

экономика

россия

турция

китай

иран

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность покупки бизнеса в России и готовы развивать здесь локальное производство, заявил в интервью РИА Новости руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко. "В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов", — отметил Сергиенко. По его словам, китайские компании приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов."Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство", — добавил он. Российские предприятия также ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны, подчеркнул собеседник агентства. Хороший потенциал для двусторонних инвестиций эксперты видят, в частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ."Учитывая потенциал рынка и потребности наших клиентов, мы развиваем наше предложение и присутствие в ОАЭ: Рас-эль-хайма, Дубай, Абу-Даби. В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ", — рассказал он. При этом схожие тенденции видны и в Индии, заметил Сергиенко. Он выразил уверенность, что обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, а российский бизнес, считает эксперт, наконец начал серьезно воспринимать этот рынок.

https://ria.ru/20230420/henkel-1866742357.html

https://ria.ru/20230419/gosoboronzakaz-1866211403.html

россия

турция

китай

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экономика, россия, турция, китай, иран