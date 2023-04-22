Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека - РИА Новости, 22.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/belgorod-1867097370.html
В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека
В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека - РИА Новости, 22.04.2023
В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека
Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T16:56
2023-04-22T16:56
происшествия
белгород
россия
вячеслав гладков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867073057_0:909:1606:1812_1920x0_80_0_0_0dd236f36e9a76240b6dc26c1de62d0d.jpg
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель регионального министра ЖКХ Вероника Новикова. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более 3 тысяч жителей. Людей будут вывозили в пункты временного размещения. Позже глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали развоз людей обратно в квартиры. "У нас прибыло 241 взрослый человек и 43 ребенка. Всех разместили, всех накормили, напоили. Люди приходили и с животными, с кошечками, с собачками, попугайчиками. Люди остались довольны", - сказала Новикова. Она добавила, что теперь их возвращают обратно, откуда забирали. В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
https://ria.ru/20230422/dom-1867046777.html
https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867073057_0:663:1606:1868_1920x0_80_0_0_744caa8282a9a9d70a256c6a1b262af7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, жкх
Происшествия, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, ЖКХ
В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека

В Белгороде пункт временного размещения принял 284 человека, организован их вывоз к домам

Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель регионального министра ЖКХ Вероника Новикова.
Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более 3 тысяч жителей. Людей будут вывозили в пункты временного размещения. Позже глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали развоз людей обратно в квартиры.
Последствия взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Власти Белгородской области восстановят пострадавший после взрыва дом
Вчера, 08:58
"У нас прибыло 241 взрослый человек и 43 ребенка. Всех разместили, всех накормили, напоили. Люди приходили и с животными, с кошечками, с собачками, попугайчиками. Люди остались довольны", - сказала Новикова.
Она добавила, что теперь их возвращают обратно, откуда забирали.
В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
20 апреля, 12:45
 
ПроисшествияБелгородРоссияВячеслав ГладковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала