https://ria.ru/20230422/belgorod-1867097370.html

В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека

В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека - РИА Новости, 22.04.2023

В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека

Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T16:56

2023-04-22T16:56

2023-04-22T16:56

происшествия

белгород

россия

вячеслав гладков

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867073057_0:909:1606:1812_1920x0_80_0_0_0dd236f36e9a76240b6dc26c1de62d0d.jpg

БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель регионального министра ЖКХ Вероника Новикова. Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более 3 тысяч жителей. Людей будут вывозили в пункты временного размещения. Позже глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали развоз людей обратно в квартиры. "У нас прибыло 241 взрослый человек и 43 ребенка. Всех разместили, всех накормили, напоили. Люди приходили и с животными, с кошечками, с собачками, попугайчиками. Люди остались довольны", - сказала Новикова. Она добавила, что теперь их возвращают обратно, откуда забирали. В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.

https://ria.ru/20230422/dom-1867046777.html

https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, россия, вячеслав гладков, жкх