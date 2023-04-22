В Белгороде во время эвакуации во временных пунктах разместили 248 человека
В Белгороде пункт временного размещения принял 284 человека, организован их вывоз к домам
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Пункт временного размещения в Белгороде принял 284 человека, организован вывоз автобусами жителей обратно к домам, сообщила РИА Новости заместитель регионального министра ЖКХ Вероника Новикова.
Утром в субботу губернатор Вячеслав Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более 3 тысяч жителей. Людей будут вывозили в пункты временного размещения. Позже глава области сообщил, что снаряд вывезли и власти организовали развоз людей обратно в квартиры.
"У нас прибыло 241 взрослый человек и 43 ребенка. Всех разместили, всех накормили, напоили. Люди приходили и с животными, с кошечками, с собачками, попугайчиками. Люди остались довольны", - сказала Новикова.
Она добавила, что теперь их возвращают обратно, откуда забирали.
В четверг вечером в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование.