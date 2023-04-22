https://ria.ru/20230422/belgorod-1867083724.html
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района - РИА Новости, 22.04.2023
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:14
2023-04-22T15:14
2023-04-22T16:51
белгород
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867073057_0:909:1606:1812_1920x0_80_0_0_0dd236f36e9a76240b6dc26c1de62d0d.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он.Ранее сообщалось, что неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.
https://ria.ru/20230421/vzryv-1866848831.html
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867073057_0:663:1606:1868_1920x0_80_0_0_744caa8282a9a9d70a256c6a1b262af7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, россия, происшествия
Белгород, Россия, Происшествия
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Губернатор Гладков: обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли с территории жилого сектора