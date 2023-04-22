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Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района - РИА Новости, 22.04.2023
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15:14 22.04.2023 (обновлено: 16:51 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/belgorod-1867083724.html
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района - РИА Новости, 22.04.2023
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района
Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:14
2023-04-22T16:51
белгород
россия
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он.Ранее сообщалось, что неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.
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белгород, россия, происшествия
Белгород, Россия, Происшествия
Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

Губернатор Гладков: обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли с территории жилого сектора

Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Эвакуация жителей домов, расположенных рядом с местом обнаружения взрывоопасного предмета, в Белгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он.
Ранее сообщалось, что неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.
Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.
Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.
Последствия взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Момент взрыва рядом с перекрестком в Белгороде попал на видео
21 апреля, 11:43
 
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