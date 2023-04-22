https://ria.ru/20230422/belgorod-1867083724.html

Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района - РИА Новости, 22.04.2023

Обнаруженный в Белгороде снаряд вывезли из жилого района

Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:14

2023-04-22T15:14

2023-04-22T16:51

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Снаряд, обнаруженный саперами в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры", — написал он.Ранее сообщалось, что неподалеку от места ЧП на улице Шаландина нашли авиабомбу. Местные власти решили эвакуировать жителей 17 соседних домов, всего порядка трех тысяч человек. В Белгороде и области объявили чрезвычайную ситуацию.Вечером 20 апреля в Белгороде прогремел взрыв, оставивший огромную воронку на улице Шаландина. Взрывная волна повредила остекление в соседнем многоквартирном доме и несколько припаркованных автомобилей, а также столбы линии электропередачи. Пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался.Как заявили в Минобороны, инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса с истребителя Су-34.

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